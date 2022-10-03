熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-10-03 11:13:26

消費券2022｜永安旅遊推多重獎賞 機票/酒店/自由行/旅行團優惠 用AlipayHK最高勁減$800

分享：
消費券2022｜永安旅遊推多重獎賞 機票/酒店/自由行/旅行團優惠 用AlipayHK最高勁減$800

消費券2022｜永安旅遊推多重獎賞 機票/酒店/自由行/旅行團優惠 用AlipayHK最高勁減$800

大家已經收到新一輪消費券！永安旅遊推出多個著數優惠，讓大家開心消費，可以用作預訂旅遊或本地吃喝玩樂產品！由即日起至1031日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，包括機票、海外/香港酒店、機票加酒店自由行套票等。此外，更推出手機APP消費任務獎賞，可獲額外積分。

支付寶付款優惠 最高勁減$800

隨著香港實施「0+3」政策，不少人都準備好買機票出國旅遊！ 101日至1031日推廣期間，於永安旅遊預訂全線日本旅行團，每位減$500；預訂全線亞洲旅行團，每位減$300；預訂全線長線旅行團/長線郵輪團，每位減$800；預訂亞洲郵輪團，每位減$500；預訂全線海外/香港酒店，每單滿$2000（未連稅）減$150；預訂全線機+酒自由行套票，每單滿$6000（未連稅）減$200；預訂全線機票，每單滿$2000（未連稅）減$250

會員需要到支付寶平台領取相關優惠券/推廣碼，再於付款前輸入指定推廣碼並須使用有效之支付寶付款，方可享以上優惠。

機票/酒店/自由行/旅行團/郵輪/本地遊/AlipayHK優惠券最高勁減$800

機票/酒店/自由行/旅行團/郵輪/本地遊/AlipayHK優惠券最高勁減$800

手機App消費任務獎賞

此外，會員由即日起1130日，透過永安旅遊手機APP預訂酒店，下單2次，每單實付金額滿$900，即賞$100優惠券；由即日起至1130日，透過永安旅遊手機APP預訂「港玩港食」產品，下單2次，每單實付金額滿$300，即賞$50優惠券。永安旅遊會員須於手機APP登入並於訂購前先領取任務。合資格訂單以領取任務後才開始計算。

 

預訂網站：https://www.wingontravel.com/

即睇其他優惠！

全線產品優惠 分類產品折扣優惠 分類產品折扣優惠
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受