消費券2022｜永安旅遊推多重獎賞 機票/酒店/自由行/旅行團優惠 用AlipayHK最高勁減$800

大家已經收到新一輪消費券！永安旅遊推出多個著數優惠，讓大家開心消費，可以用作預訂旅遊或本地吃喝玩樂產品！由即日起至10月31日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，包括機票、海外/香港酒店、機票加酒店自由行套票等。此外，更推出手機APP消費任務獎賞，可獲額外積分。

支付寶付款優惠 最高勁減 $800 隨著香港實施「0+3」政策，不少人都準備好買機票出國旅遊！ 10月1日至10月31日推廣期間，於永安旅遊預訂全線日本旅行團，每位減$500；預訂全線亞洲旅行團，每位減$300；預訂全線長線旅行團/長線郵輪團，每位減$800；預訂亞洲郵輪團，每位減$500；預訂全線海外/香港酒店，每單滿$2000（未連稅）減$150；預訂全線機+酒自由行套票，每單滿$6000（未連稅）減$200；預訂全線機票，每單滿$2000（未連稅）減$250。 會員需要到支付寶平台領取相關優惠券/推廣碼，再於付款前輸入指定推廣碼並須使用有效之支付寶付款，方可享以上優惠。