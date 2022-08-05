消費券2022｜消費券美妝優惠合集 SK-II送王牌面膜套裝/YA-MAN美容儀69折 (持續更新)

第二期電子消費券將於下周一(8月7日)開始分階段發放，各大化妝品及護膚品牌，包括SK-II、Caudalie、YA-MAN、Laura Mercier、GIVENCHY BEAUTY及MI MING MART，都乘勢推出多重限定優惠，各位愛美女生記得不要錯過！
消費券美妝產品優惠｜SK-II 送王牌面膜套裝
SK-II推出多款優惠套裝，SK-II各大香港門市現接受Alipay及Tap & go等。套裝數量有限，先搶先得。女生記得到門市選購心水護膚品，體驗PITERA的神奇力量，養出晶瑩剔透美肌。
支付平台：八達通
亮膚面膜精華套裝 $1,500 (價值$1,870)
．護膚精華 230ml
．肌源鑽光精華 0.7mL x 2份
．護膚面膜 3片
支付平台：Tap & go
經典神仙水護膚套裝 $1,500 (價值$1,877)
．護膚精華 230ml
．淨肌護膚潔面乳 20g x 1份
．嫩膚清瑩露 30mL x 1份
．護膚面膜 2片
支付平台：Alipay
護膚潔淨能量套裝 $1,500 (價值$1,883)
．護膚精華 230ml
．能量精華霜 15g x 1份
．淨肌護膚潔面乳 20g x 2份
消費券美妝產品優惠｜Caudalie 門市官網折上折優惠
到Caudalie門市用八達通、支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay付款，或到官網購物，即有現金折扣，Clean Beauty套裝低至65折，加埋消費券折上折優惠即可慳到盡。
消費券折上折優惠：
門市：每購物滿$1,000 (包括套裝)，即減$150；購物滿$2,000，即減$300，如此類推，越買得多越減得多。
官網：購物滿$800(包括套裝)，即減$100！(官網優惠碼【CV100】)
消費券美妝產品優惠｜YA-MAN 美容儀
捷成消費品嚴選多款居家美容好物及保健品，包括美容儀品牌YA-MAN，在家享受媲美美容院級別的Home Spa。
消費券美妝產品優惠｜Laura Mercier 買2享4
Laura Mercier推出多重限定優惠，先有低至71折皇牌底妝自選組合，特別推介人氣好評的柔光透明蜜粉，以及防曬、保濕、提亮三合一的輕透水凝聚光潤色粉底，即時買2享4，打造夏日透亮持久的妝容，以指定電子貨幣消費更有機會享有全單9折優惠。
優惠一(香港專門店限定)：指定電子貨幣消費即享全單高達9折
Alipay：購買正價產品滿$1000，即享全單9折。
八達通：購買正價產品滿$1000，即減$100。
*旺角朗豪坊、觀塘APM及沙田新城市廣場店專門店限定。每人只限享用一次。受條款及細則限定。
優惠二(官網門市同步)：必搶夏日防曬控油套裝買2享4
$900起 (價值$1,260起)
．自選粉底貨裝
．柔光透明蜜粉貨裝
．精裝版柔光透明蜜粉9.3g
．天鵝絨粉撲貨裝
優惠三(門市限定) ：水凝玫瑰修護入門套裝買1享2
$520起 (價值$580起)
．自選指定面部護理產品貨裝 (滋養油/眼霜/保濕霜)
．琥珀香草身體潤膚膏 30g
優惠四：夏日Get Fresh 修眉服務
以優惠價$300享受專業修眉服務，完成後更可即日換領Laura Mercier貨品及免費獲贈迷你極致絲滑唇膏(價值$120)一支。敬請預約。
消費券美妝產品優惠｜GIVENCHY BEAUTY香港網店2周年 8月網店優惠
為慶祝GIVENCHY BEAUTY香港官方網店成立2週年，GIVENCHY精選「網店獨家商品」，及推出一系列獨家限定優惠及禮遇。網店現已接受Alipay HK與Tap & Go拍住賞電子消費券方式付款，所有訂單均以高級訂製包裝悉心包裹，直接送到屋企！由即日至8月31日期間，於GIVENCHY BEAUTY香港網店購物可享7重消費禮遇。
．新顧客尊享首次購物憑優惠碼【Happy2Y】即送Givenchy咭片套及水漾活源禮品
．皇牌優惠套裝低至53折發售，購買兩套額外送Givenchy限量手拿包
．選購正價產品滿$880可獲皇牌禮品套裝 （價值 $535至$560）
．購買正價產品滿$1,38*再賞Givenchy限量旅行袋及傾城淡香水15ml
．任何購物即享3件產品體驗裝
．限時全店免運費
．Visa卡消費淨額滿HK$680憑優惠碼【Giv4Visa】即送完美亮膚套裝（價值$246）
消費券美妝產品優惠｜MI MING MART 13周年MEGA SALE
為慶祝品牌成立13周年，MI MING MART由即日起至8月31日舉行一年一度的MEGA SALE感謝祭，超過50個Clean Beauty品牌及多款皇牌產品推出折扣優惠，低至5折，更推出每週限時優惠及多重購物禮遇。而且累積消費獎賞最高的首50名會籍，可免費獲得神秘禮物一份，購物禮遇總值超過一百萬。
MI MING MART同時推出「一買即賞」購物優惠
．消費券獎賞：顧客使用消費券付款，任何購物折實每滿$1,000，即減$50，每項交易最多減$100。
．神秘購物賞：
任何購物折實每滿$1,800、$2,100、$3,500及$5,500禮物，即可免費獲贈神秘禮物乙份。
任何購物折實每滿$1,800，額外免費獲贈$100購物禮券，多買多送。
SYNERGIE SKIN 指定皇牌產品 每2件88折
SYNERGIE SKIN是來自澳洲的醫學護膚品牌，其核心理念Clean Science，即揉合最好的臨床科研成分及高品質天然萃取成分，創造出安全且有效的護膚產品，其中皇牌產品包括：Vitamin B 維他命B3精華 7%/13%、Ultimate A 維他命A晚間修護精華 10ml/30ml、ReVeal 溶黑頭精華 10ml/30ml、XCELL B 甦活原生B3昇華素(新配方) 10ml/30ml、XCELL C 甦活原生維他命C昇華素 30ml、低敏提亮維C精華Effica C 30ml及ÜberZinc 物理防曬面霜(SPF30 PA+++)。
INVITY指定護膚品每2件85折 每4件83折
來自新加坡的INVITY，採用專利及天然活性成分，致力研發優質的逆齡護膚品。作為市場上首批採用諾加因子NAD+作護膚品成分的先鋒，研發出3款護膚品，包括INVITY 諾加因子逆時針、INVITY 諾加因子基因修復面膜及INVITY 諾加因子奇蹟抗醣面霜，做到即時修復、肌膚細胞再生、對抗及延緩衰老的強大功效。
SNOW FOX 指定產品每2件9折 每3件85折
澳洲純素護膚品牌 SNOW FOX，100%天然純素配方揉合專業級獨特草本成分，無論敏感、痤瘡皮膚、全素食者也可使用，是適合任何膚質的護膚產品，讓飽受肌膚問題的人士可安心使用。王牌產品包括SNOW FOX北極微風速效急救面膜、日本櫻花白茶嫩滑面膜、藍睡蓮勝肽熱石面膜及 花萃·草本煥顏面膜等。