消費券2022｜消費券美妝優惠合集 SK-II送王牌面膜套裝/YA-MAN美容儀69折 (持續更新)

SK-II推出多款優惠套裝，SK-II各大香港門市現接受Alipay及Tap & go等。套裝數量有限，先搶先得。女生記得到門市選購心水護膚品，體驗PITERA的神奇力量，養出晶瑩剔透美肌。

第二期電子消費券將於下周一(8月7日)開始分階段發放，各大化妝品及護膚品牌，包括SK-II、Caudalie、YA-MAN、Laura Mercier、GIVENCHY BEAUTY及MI MING MART，都乘勢推出多重限定優惠，各位愛美女生記得不要錯過！

門市：每購物滿$1,000 (包括套裝)，即減$150；購物滿$2,000，即減$300，如此類推，越買得多越減得多。

到Caudalie門市用八達通、支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay付款，或到官網購物，即有現金折扣，Clean Beauty套裝低至65折，加埋消費券折上折優惠即可慳到盡。

捷成消費品嚴選多款居家美容好物及保健品，包括美容儀品牌YA-MAN，在家享受媲美美容院級別的Home Spa。

Laura Mercier推出多重限定優惠，先有低至71折皇牌底妝自選組合，特別推介人氣好評的柔光透明蜜粉，以及防曬、保濕、提亮三合一的輕透水凝聚光潤色粉底，即時買2享4，打造夏日透亮持久的妝容，以指定電子貨幣消費更有機會享有全單9折優惠。

以優惠價$300享受專業修眉服務，完成後更可即日換領Laura Mercier貨品及免費獲贈迷你極致絲滑唇膏(價值$120)一支。敬請預約。

為慶祝GIVENCHY BEAUTY香港官方網店成立2週年，GIVENCHY精選「網店獨家商品」，及推出一系列獨家限定優惠及禮遇。網店現已接受Alipay HK與Tap & Go拍住賞電子消費券方式付款，所有訂單均以高級訂製包裝悉心包裹，直接送到屋企！由即日至8月31日期間，於GIVENCHY BEAUTY香港網店購物可享7重消費禮遇。

消費券美妝產品優惠｜MI MING MART 13周年MEGA SALE

為慶祝品牌成立13周年，MI MING MART由即日起至8月31日舉行一年一度的MEGA SALE感謝祭，超過50個Clean Beauty品牌及多款皇牌產品推出折扣優惠，低至5折，更推出每週限時優惠及多重購物禮遇。而且累積消費獎賞最高的首50名會籍，可免費獲得神秘禮物一份，購物禮遇總值超過一百萬。

MI MING MART同時推出「一買即賞」購物優惠

．消費券獎賞：顧客使用消費券付款，任何購物折實每滿$1,000，即減$50，每項交易最多減$100。

．神秘購物賞：

任何購物折實每滿$1,800、$2,100、$3,500及$5,500禮物，即可免費獲贈神秘禮物乙份。

任何購物折實每滿$1,800，額外免費獲贈$100購物禮券，多買多送。

SYNERGIE SKIN 指定皇牌產品 每2件88折

SYNERGIE SKIN是來自澳洲的醫學護膚品牌，其核心理念Clean Science，即揉合最好的臨床科研成分及高品質天然萃取成分，創造出安全且有效的護膚產品，其中皇牌產品包括：Vitamin B 維他命B3精華 7%/13%、Ultimate A 維他命A晚間修護精華 10ml/30ml、ReVeal 溶黑頭精華 10ml/30ml、XCELL B 甦活原生B3昇華素(新配方) 10ml/30ml、XCELL C 甦活原生維他命C昇華素 30ml、低敏提亮維C精華Effica C 30ml及ÜberZinc 物理防曬面霜(SPF30 PA+++)。

INVITY指定護膚品每2件85折 每4件83折

來自新加坡的INVITY，採用專利及天然活性成分，致力研發優質的逆齡護膚品。作為市場上首批採用諾加因子NAD+作護膚品成分的先鋒，研發出3款護膚品，包括INVITY 諾加因子逆時針、INVITY 諾加因子基因修復面膜及INVITY 諾加因子奇蹟抗醣面霜，做到即時修復、肌膚細胞再生、對抗及延緩衰老的強大功效。

SNOW FOX 指定產品每2件9折 每3件85折

澳洲純素護膚品牌 SNOW FOX，100%天然純素配方揉合專業級獨特草本成分，無論敏感、痤瘡皮膚、全素食者也可使用，是適合任何膚質的護膚產品，讓飽受肌膚問題的人士可安心使用。王牌產品包括SNOW FOX北極微風速效急救面膜、日本櫻花白茶嫩滑面膜、藍睡蓮勝肽熱石面膜及 花萃·草本煥顏面膜等。