消費券2022｜消費券買金優惠攻略 英皇珠寶享$3,500現金折扣 避險又保值 (持續更新)

第二期$5,000消費券將於8月7日起分階段發放發，不少人都想將消費券的功效發揮到最大，黃金有價有市，又方便自由買賣，一直是環球投資市場波動時廣受歡迎的避險工具，不但具保值作用，更可點綴造型，以下為大家介紹多個金飾品牌的消費券優惠方案。

消費券買金優惠｜景福珠寶

優惠一：顧客於景福珠寶購買999.9足金首飾，可享限時免手工費；購買999.9足金擺件時可享半價手工優惠。

優惠二：使用支付寶或微信支付消費滿$2,000，即可獲增$300珠寶購物券，供下次消費時使用。

優惠三：由8月1日起首次成功登記為景福珠寶網上商店會員，即可獲增$500珠寶購物券使用。

以上優惠可於網上商店 (https://eshop.kingfook.com/kf/) 享用，方便顧客隨時隨地選購心水貨品。