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2022-08-02 18:18:44

消費券2022｜消費券買金優惠攻略 英皇珠寶享$3,500現金折扣 避險又保值 (持續更新)

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第二期消費券｜消費券買金優惠攻略 英皇珠寶享$3,500現金折扣 避險又保值 (持續更新)

第二期消費券｜消費券買金優惠攻略 英皇珠寶享$3,500現金折扣 避險又保值 (持續更新)

第二期$5,000消費券將於87日起分階段發放發，不少人都想將消費券的功效發揮到最大，黃金有價有市，又方便自由買賣，一直是環球投資市場波動時廣受歡迎的避險工具，不但具保值作用，更可點綴造型，以下為大家介紹多個金飾品牌的消費券優惠方案。

 

消費券買金優惠｜景福珠寶

優惠一：顧客於景福珠寶購買999.9足金首飾，可享限時免手工費；購買999.9足金擺件時可享半價手工優惠。

優惠二：使用支付寶或微信支付消費滿$2,000，即可獲增$300珠寶購物券，供下次消費時使用。

優惠三：由81日起首次成功登記為景福珠寶網上商店會員，即可獲增$500珠寶購物券使用。

以上優惠可於網上商店 (https://eshop.kingfook.com/kf/) 享用，方便顧客隨時隨地選購心水貨品。

 

即睇景福珠寶精選金飾：

PUZZLE系列備有999.9足金及18K金配鑲鑽款式，設計靈感來自兒時回憶中的拼圖，珠寶拼圖塊共有兩款設計，形狀完全不同，每款均可獨立佩戴。 系列參考蘇式花窗輕盈透光的多窗設計，加上葫蘆、水波及蝴蝶等中國傳統吉祥之物，結合古典風韻與現代金飾。 BLISS 999.9輕足金系列由橢圓形、水滴形及圓形等圈圈相扣，交疊出豐富的視覺效果，融合有著祝福意思的中國傳統幸運吉祥物，簡約而不單調。金鍊更可調校長短，方便配合不同穿搭。 NEW BLISS 輕足金系列999.9足金手鍊 NEW BLISS 輕足金系列999.9足金頸鍊

消費券買金優惠｜英皇鐘錶珠寶Emperor Jewellery

優惠一：即賞現金折扣

即賞現金折扣        

 $3,500		 凡購買指定18K金、鑲嵌珠寶鑽飾、定價足金或定價鉑金貨品，以正價計算滿$9,800或以上，即享$3,500現金折扣。

即賞現金折扣          

$2,000		 凡購買指定18K金、鑲嵌珠寶鑽飾、定價足金或定價鉑金貨品，以正價計算滿$5,800或以上，即享$2,000現金折扣。

即賞現金折扣   

$1,000		 凡購買指定18K金、鑲嵌珠寶鑽飾、定價足金或定價鉑金貨品，以正價計算滿$3,800或以上，即享$1,000現金折扣。

即賞現金折扣   

$600

 凡購買指定18K金、鑲嵌珠寶鑽飾、定價足金或定價鉑金貨品，以正價計算滿$2,800或以上，即享$600現金折扣。

 

優惠二：GIA優質證書鑽飾高達20%回贈

凡購買任何GIA優質證書鑽飾正價滿$10,000或以上，即可享有20%回贈。

優惠三： 限量換購$688

$688限量選購指定圓願足金12生肖手繩1條。

$888限量選購購買足金招財貓串飾1件。

$999限量選購圓願甜蜜蜜蛋糕足金串飾件。

$688限量選購指定圓願足金12生肖手繩1條。 $999限量選購圓願甜蜜蜜蛋糕足金串飾件。

消費券買金優惠｜EMPHASIS

優惠一：即日起選購指定珠寶可享低至6折優惠。

Bloom「盛」18K黃色黃金淡水珍珠耳環 原價$4,200、折後價$3,150 Bloom「盛」18K黃色黃金淡水珍珠頸鍊 原價$4,200、折後價$3,150 Embrace「擁」「Boltenstern」18K紅色黃金石榴石手鍊 原價$3,500、折後價$2,625 Cosmos「宇」18K紅色黃金紅紋石及青金石頸鍊 原價$7,200、折後價$5,400 Symphony「頌」18K紅黑分色黃金鑽石戒指 原價$9,300、折後價$6,975

優惠二：消費劵限定：730日至930日，購買正價珠寶每滿$3,800即享$500折扣優惠。

Harmony「合」18K玫瑰金粉紅色貝母手鍊 $4,600 Symphony「頌」18K玫瑰金鑽石頸鍊 $3,700 Symphony「頌」18K三色或以上分色黃金鑽石戒指 $8,200
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