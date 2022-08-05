消費券2022｜消費券購物攻略 一田送超市現金券/City Super Group $500獎賞/J SELECT家電優惠

政府將於2022年8月7日起分階段派發第二階段消費券$5,000，AlipayHK、BoC Pay、WeChat Pay HK、PayMe from HSBC 及 Tap & Go 用戶將分兩期領取消費券，第一期將於8月7日發放$2,000，第二期將於10月1日發放$3,000，可分開或合併使用，兩期消費券均於2023年2月28日到期。而八達通用戶將分開三期領取消費券，分別於2022年8月7日及10月1日發放$2,000，而第三期$1,000消費券將於指定「合資格消費」期間累積總額滿4,000元後發放，更沒有使用期限，相信大家都打算為家中添購食品及家電，今次為大家介紹一田、City Super Group及J SELECT的多個優惠，令消費券更抵用。 消費券購物攻略｜一田送超市現金券 一田接受5大電子錢包付款，包括AlipayHK、BoC Pay、八達通、Tap&Go拍住賞及WeChatPay(HK)，並由8月7日至9月12日更推出消費券提案，精選20款$1,000貨品組合，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至3折，買精選組合同時更可換領$110現金優惠券。推廣期內即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿$1,000，即可換領$110超市現金優惠券，數量有限，送完即止。

一田消費券提案

一田登陸 AlipayHK 品牌 Channel 發放逾 10 萬張優惠券 每個帳戶最高可享 $335 優惠 即日起至8月31日，一田與AlipayHK攜手合作推出「一田獨家消費賞」，於推廣期內，每位AlipayHK用戶可於一田店內掃描宣傳品上之QR Code，齊齊搶$15現金優惠券，只需消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15。一田已登陸AlipayHK品牌Channel，8月7日起更推出「關注有賞」獨家優惠，進入AlipayHK「品牌Channel」介面，關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠。 一田消費券提案 優惠總覽： 優惠1：即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿$1,000，即可換領「$110超市現金優惠券」 （條款細則：每張發票限換1套，需使用消費券指定電子錢包購買。全期共設10,000名額，先到先得，送完即止。現金優惠券1套6張，設指定使用日期及條款，詳情請參閱現金優惠券背頁。） 優惠2：低至3折買齊生活家品 消費券多重賞！ 優惠3：發放逾10萬張AlipayHK優惠券，推廣期內每位用戶可獲高達總值$335現金優惠券。 推廣日期：8月7日至9月12日

消費券購物攻略｜ City Super Group AlipayHK 限定禮遇 由8月7日至9月6日，super e會員購買city’super或LOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，於city'super、cookedDeli及LOG-ON付款，即可獲贈$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞。AlipayHK更有限定禮遇。 AlipayHK限定禮遇 以AlipayHK使用政府消費券，領取以下一系列精彩限定禮遇： •於city'super單一消費淨值滿$800可獲$60折扣優惠。 •於LOG-ON單一消費淨值滿$400可獲$30折扣優惠。 •於RF1單一消費淨值滿$120可享9折優惠。 •於FusionDeli by city'super單一消費淨值滿$120可享九折優惠（壽司及刺身產品除外）。 •於Little Mermaid單一消費淨值滿HK$80可享九折優惠。 •於cookedDeli by city'super單一消費淨值滿HK$68可享九折優惠。