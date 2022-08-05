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2022-08-05 18:55:55

消費券2022｜消費券購物攻略 一田送超市現金券/City Super Group $500獎賞/J SELECT家電優惠

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消費券2022｜消費券購物攻略 一田送超市現金券/City Super Group $500獎賞/J SELECT家電優惠

消費券2022｜消費券購物攻略 一田送超市現金券/City Super Group $500獎賞/J SELECT家電優惠

政府將於202287日起分階段派發第二階段消費券$5,000AlipayHKBoC PayWeChat Pay HKPayMe from HSBC Tap & Go 用戶將分兩期領取消費券，第一期將於87日發放$2,000，第二期將於101日發放$3,000，可分開或合併使用，兩期消費券均於2023228日到期。而八達通用戶將分開三期領取消費券，分別於202287日及101日發放$2,000，而第三期$1,000消費券將於指定「合資格消費」期間累積總額滿4,000元後發放，更沒有使用期限，相信大家都打算為家中添購食品及家電，今次為大家介紹一田、City Super GroupJ SELECT的多個優惠，令消費券更抵用。

消費券購物攻略｜一田送超市現金券

一田接受5大電子錢包付款，包括AlipayHKBoC Pay、八達通、Tap&Go拍住賞及WeChatPay(HK)，並由87日至912日更推出消費券提案，精選20$1,000貨品組合，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至3折，買精選組合同時更可換領$110現金優惠券。推廣期內即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿$1,000，即可換領$110超市現金優惠券，數量有限，送完即止。

一田消費券提案

一田消費券提案

一田登陸AlipayHK 品牌Channel發放逾10萬張優惠券 每個帳戶最高可享$335優惠

即日起至831日，一田與AlipayHK攜手合作推出「一田獨家消費賞」，於推廣期內，每位AlipayHK用戶可於一田店內掃描宣傳品上之QR Code，齊齊搶$15現金優惠券，只需消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15。一田已登陸AlipayHK品牌Channel87日起更推出「關注有賞」獨家優惠，進入AlipayHK「品牌Channel」介面，關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠。

 一田消費券提案 優惠總覽：

優惠1：即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿$1,000，即可換領「$110超市現金優惠券」

（條款細則：每張發票限換1套，需使用消費券指定電子錢包購買。全期共設10,000名額，先到先得，送完即止。現金優惠券16張，設指定使用日期及條款，詳情請參閱現金優惠券背頁。）

優惠2：低至3折買齊生活家品　消費券多重賞！

優惠3：發放逾10萬張AlipayHK優惠券，推廣期內每位用戶可獲高達總值$335現金優惠券。

推廣日期：87日至912

消費券購物攻略｜City Super Group AlipayHK限定禮遇

87日至96日，super e會員購買citysuperLOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，於city'supercookedDeliLOG-ON付款，即可獲贈$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞。AlipayHK更有限定禮遇。

 

AlipayHK限定禮遇

AlipayHK使用政府消費券，領取以下一系列精彩限定禮遇：

•於city'super單一消費淨值滿$800可獲$60折扣優惠。

•於LOG-ON單一消費淨值滿$400可獲$30折扣優惠。

•於RF1單一消費淨值滿$120可享9折優惠。

•於FusionDeli by city'super單一消費淨值滿$120可享九折優惠（壽司及刺身產品除外）。

•於Little Mermaid單一消費淨值滿HK$80可享九折優惠。        

•於cookedDeli by city'super單一消費淨值滿HK$68可享九折優惠。

消費券購物攻略｜J SELECT 網店及門市消費券即賞 Fun

J SELECT齊集六大電子支付平台，包括AlipayHK (支付寶香港)BoC PayWeChat Pay HK (微信支付香港)PayMe from HSBCTap & Go (拍住賞)及八達通，並推出一系列消費券優惠賞，產品一應俱全，由大型家器、廚具用品、健康美容產品、到潮流電玩包羅萬有，滿足不同需要。

Dyson Omni-glide 多向吸塵機 優惠價：$3,402 (建議零售價：$ 3,780) 可賺取3,402 jrewards + 340 Asia Miles 亞洲萬里通 (只適用於J SELECT 網店) ghd Platinum+ 造型夾 價錢：$2,295 可賺取2,295 jrewards + 229 Asia Miles 亞洲萬里通 (只適用於J SELECT 網店) Philips飲水機 - ADD6910 優惠價：$2,880 (建議零售價：$ 3,388) 可賺取2,880 jrewards + 288 Asia Miles 亞洲萬里通 (只適用於J SELECT 網店)
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