消費券2022｜絕版、斷市、限量？上呢個買賣平台即可尋寶 一鍵篩選接受消費券商品 輕鬆買走心頭好！

相信每個人心目中都有一張願望清單，寫滿不少「心頭好」，希望日後有足夠的經濟能力時能夠全部擁有。然而，受歡迎的商品總會極速斷市，一些限量或季節性商品更是「可一不可再」，難道就沒有機會帶它們回家？有一個網上平台可謂尋寶勝地，無論是稀有款的名牌手袋、特別版玩具模型、中古相機等都可以輕鬆找到，最重要是不少商戶支援消費券，6大支付工具八達通、Alipay HK、Tap & Go、WeChat Pay HK、BoC Pay或PayMe均適用。趁現在挑選「心頭好」，收到消費券，即時買走！
斷市、絕版貨 Carousell搵得到
港人對Carousell這個買賣平台並不陌生，與其他網購平台相比，Carousell產品分類多元，名牌、玩具遊戲、相機、電子產品、傢俬及家具、男裝、女裝等「寶藏」應有盡有。舉例，小資女大愛的CHANEL 22C小金球系列，部分今年早春限量的季節色系市場上早已斷貨多時，Carousell仍然找得到；而近年備受追捧的Hermes Mini Kelly 2同樣貨源充足。至於玩具迷收藏大熱、較罕有的[email protected] 1000%，以及深受動漫迷歡迎的新世紀福音戰士模型，唔洗排頭位就可以輕鬆買到。攝影愛好者於Carousell買賣平台亦可尋到多款經典單反相機及鏡頭，例如LEICA M6、LEICA M10等。
除了各式產品外，Carousell買賣平台更提供豪華房車租賃，不論想租法拉利過二人世界，或Nissan Figaro懷舊一下都無問題。而為方便忙碌都市人，Carousell買賣平台亦有各項家居維修及清潔服務，如夏日必做的冷氣機清洗及維修、家居裝修設計等，不用外出，隨時隨地找到師傅幫手。
電子消費券標籤 篩選接受消費券商品
而Carousell買賣平台上不少商戶均接受買家以消費券作支付。隨著第二階段電子消費券即將派發，Carousell特別加強消費券篩選功能，用家只需輸入關鍵字搜尋相應產品後，選擇篩選及排序（Filter And Sort），會見到底部有「接受電子消費券（Consumption Voucher Accepted）」，剔選後套用，就可以直接篩選出接受消費券的商品。電子消費券標籤即日起經已啟用，直至明年初用家仍然可以輕易分辨哪些商品可以用消費券付款。