消費券2022｜絕版、斷市、限量？上呢個買賣平台即可尋寶 一鍵篩選接受消費券商品 輕鬆買走心頭好！

相信每個人心目中都有一張願望清單，寫滿不少「心頭好」，希望日後有足夠的經濟能力時能夠全部擁有。然而，受歡迎的商品總會極速斷市，一些限量或季節性商品更是「可一不可再」，難道就沒有機會帶它們回家？有一個網上平台可謂尋寶勝地，無論是稀有款的名牌手袋、特別版玩具模型、中古相機等都可以輕鬆找到，最重要是不少商戶支援消費券，6大支付工具八達通、Alipay HK、Tap & Go、WeChat Pay HK、BoC Pay或PayMe均適用。趁現在挑選「心頭好」，收到消費券，即時買走！

上Carousell平台「尋寶」，各款限量版名牌手袋、絕版相機、罕有款玩具等應有盡有，更會清楚標明商家是否接受消費券支付，買得方便划算。

除了各式產品外，Carousell買賣平台更提供豪華房車租賃，不論想租法拉利過二人世界，或Nissan Figaro懷舊一下都無問題。而為方便忙碌都市人，Carousell買賣平台亦有各項家居維修及清潔服務，如夏日必做的冷氣機清洗及維修、家居裝修設計等，不用外出，隨時隨地找到師傅幫手。

電子消費券標籤 篩選接受消費券商品

而Carousell買賣平台上不少商戶均接受買家以消費券作支付。隨著第二階段電子消費券即將派發，Carousell特別加強消費券篩選功能，用家只需輸入關鍵字搜尋相應產品後，選擇篩選及排序（Filter And Sort），會見到底部有「接受電子消費券（Consumption Voucher Accepted）」，剔選後套用，就可以直接篩選出接受消費券的商品。電子消費券標籤即日起經已啟用，直至明年初用家仍然可以輕易分辨哪些商品可以用消費券付款。