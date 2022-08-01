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2022-08-01 07:30:00

消費券2022｜絕版、斷市、限量？上呢個買賣平台即可尋寶 一鍵篩選接受消費券商品 輕鬆買走心頭好！

資料由客戶提供

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消費券2022｜絕版、斷市、限量？上呢個買賣平台即可尋寶 一鍵篩選接受消費券商品 輕鬆買走心頭好！

相信每個人心目中都有一張願望清單，寫滿不少「心頭好」，希望日後有足夠的經濟能力時能夠全部擁有。然而，受歡迎的商品總會極速斷市，一些限量或季節性商品更是「可一不可再」，難道就沒有機會帶它們回家？有一個網上平台可謂尋寶勝地，無論是稀有款的名牌手袋、特別版玩具模型、中古相機等都可以輕鬆找到，最重要是不少商戶支援消費券，6大支付工具八達通、Alipay HKTap & GoWeChat Pay HKBoC PayPayMe均適用。趁現在挑選「心頭好」，收到消費券，即時買走！

 

斷市、絕版貨 Carousell搵得到

港人對Carousell這個買賣平台並不陌生，與其他網購平台相比，Carousell產品分類多元，名牌、玩具遊戲、相機、電子產品、傢俬及家具、男裝、女裝等「寶藏」應有盡有。舉例，小資女大愛的CHANEL 22C小金球系列，部分今年早春限量的季節色系市場上早已斷貨多時，Carousell仍然找得到；而近年備受追捧的Hermes Mini Kelly 2同樣貨源充足。至於玩具迷收藏大熱、較罕有的[email protected] 1000%，以及深受動漫迷歡迎的新世紀福音戰士模型，唔洗排頭位就可以輕鬆買到。攝影愛好者於Carousell買賣平台亦可尋到多款經典單反相機及鏡頭，例如LEICA M6LEICA M10等。

上Carousell平台「尋寶」，各款限量版名牌手袋、絕版相機、罕有款玩具等應有盡有，更會清楚標明商家是否接受消費券支付，買得方便划算。

上Carousell平台「尋寶」，各款限量版名牌手袋、絕版相機、罕有款玩具等應有盡有，更會清楚標明商家是否接受消費券支付，買得方便划算。

除了各式產品外，Carousell買賣平台更提供豪華房車租賃，不論想租法拉利過二人世界，或Nissan Figaro懷舊一下都無問題。而為方便忙碌都市人，Carousell買賣平台亦有各項家居維修及清潔服務，如夏日必做的冷氣機清洗及維修家居裝修設計等，不用外出，隨時隨地找到師傅幫手。

 

電子消費券標籤 篩選接受消費券商品

Carousell買賣平台上不少商戶均接受買家以消費券作支付。隨著第二階段電子消費券即將派發，Carousell特別加強消費券篩選功能，用家只需輸入關鍵字搜尋相應產品後，選擇篩選及排序（Filter And Sort），會見到底部有「接受電子消費券（Consumption Voucher Accepted）」，剔選後套用，就可以直接篩選出接受消費券的商品。電子消費券標籤即日起經已啟用，直至明年初用家仍然可以輕易分辨哪些商品可以用消費券付款。

舉例，於搜尋器輸入「Chanel 22c」，出現搜尋結果後，按右上角的「篩選及排序」，剔選「接受電子消費券」，套用後即會顯示可以用消費券付款的相關商品。

舉例，於搜尋器輸入「Chanel 22c」，出現搜尋結果後，按右上角的「篩選及排序」，剔選「接受電子消費券」，套用後即會顯示可以用消費券付款的相關商品。

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