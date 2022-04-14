消費券2022｜荷花網上BB展今日開鑼 即睇5大著數活動 + 必買3折筍貨！

由荷花集團主辦的網上BB展將於4月14至20日一連7日正式登場！疫情仍然嚴峻，孕婦及爸媽們都減少外出以減低風險，而最受家長熱捧的BB展亦因而延期舉行，於是荷花將整BB展移師至網上，匯集過百個熱門品牌，提供逾500款嬰幼兒孕婦產品，齊備嬰幼兒消耗品、外出用品、清潔及消毒用品、食品、玩具、孕婦產前產後用品等，精選產品更低至3折起！平台接受香港支付寶、VISA、MASTER 付款平台、爸媽可以藉消費券發放買齊所有孕婦嬰兒用品。消費滿$600更可享免費送貨到家，讓家長可以足不出戶大量補給嬰幼兒用品。



5大 必搶著數活動

今次最大特色是保留以往荷花BB展中最受歡迎的必搶著數活動，包括每日限量免費孕婦福袋、媽咪會免費入會禮品、$30萬總值的消費大獎賞及直播送禮活動等，讓一眾家長可在家逛盡BB展！

1. 媽咪入會專區

BB展其中最大賣點是集齊不同品牌的媽媽會入會禮品，家長們往往會安排好行程，以最短時間領取最取多免費的禮品。今次網上BB展，集合多個媽咪會品牌，包括美贊臣、HUGGIES、OXFORD PARTH等，一次過免費換領各品牌豐富入會禮品，不需重複填寫資料，十分方便！

2. 限量免費孕婦福袋

每次BB展最受歡迎的禮遇之一！準媽媽們只需於購物後，於收據電郵中登記及上載懷孕證明，即獲價值$2,000福袋，當中有逾20項孕婦及BB 用品，包括思詩樂100%純棉柔巾、Huggies 天然加厚綿柔乾巾20片裝 + 天然加厚嬰兒濕紙巾10片試用裝、HiPP喜寶有機授乳茶、HiPP喜寶妊娠按摩油25ml 2支、孕婦全效營養啫喱27粒、PIGEON嬰兒按摩油80ml、Cetaphil高效潤膚膏85g、大王柔軟紙尿片、NUK Happy Kids乳膠安撫奶嘴0-6M 2個、雪印MBP每日健骨飲料（藍莓味）10支裝等，每日限量，送完即止。而且福袋將免費送到家中，絕對是準媽媽不可錯過的項目！