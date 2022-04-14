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2022-04-14 08:00:00

消費券2022｜荷花網上BB展今日開鑼 即睇5大著數活動 + 必買3折筍貨！

資料由客戶提供

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荷花網上BB展2022

 由荷花集團主辦的網上BB展將於4月14至20日一連7日正式登場！疫情仍然嚴峻，孕婦及爸媽們都減少外出以減低風險，而最受家長熱捧的BB展亦因而延期舉行，於是荷花將整BB展移師至網上，匯集過百個熱門品牌提供逾500款嬰幼兒孕婦產品，齊備嬰幼兒消耗品、外出用品、清潔及消毒用品、食品、玩具、孕婦產前產後用品等，精選產品更低至3折起平台接受香港支付寶、VISA、MASTER 付款平台、爸媽可以藉消費券發放買齊所有孕婦嬰兒用品。消費滿$600更可享免費送貨到家，讓家長可以足不出戶大量補給嬰幼兒用品。
 

5大必搶著數活動

今次最大特色是保留以往荷花BB展中最受歡迎的必搶著數活動，包括每日限量免費孕婦福袋、媽咪會免費入會禮品、$30萬總值的消費大獎賞及直播送禮活動等，讓一眾家長可在家逛盡BB展！ 

 

1. 媽咪入會專區 

 BB展其中最大賣點是集齊不同品牌的媽媽會入會禮品，家長們往往會安排好行程，以最短時間領取最取多免費的禮品。今次網上BB展，集合多個媽咪會品牌，包括美贊臣、HUGGIES、OXFORD PARTH等，一次過免費換領各品牌豐富入會禮品，不需重複填寫資料，十分方便！ 

 

2. 限量免費孕婦福袋

每次BB展最受歡迎的禮遇之一！準媽媽們只需於購物後，於收據電郵中登記及上載懷孕證明，即獲價值$2,000福袋，當中有逾20項孕婦及BB 用品，包括思詩樂100%純棉柔巾、Huggies 天然加厚綿柔乾巾20片裝 + 天然加厚嬰兒濕紙巾10片試用裝、HiPP喜寶有機授乳茶、HiPP喜寶妊娠按摩油25ml 2支、孕婦全效營養啫喱27粒、PIGEON嬰兒按摩油80ml、Cetaphil高效潤膚膏85g、大王柔軟紙尿片、NUK Happy Kids乳膠安撫奶嘴0-6M 2個、雪印MBP每日健骨飲料（藍莓味）10支裝等，每日限量，送完即止。而且福袋將免費送到家中，絕對是準媽媽不可錯過的項目！

限量免費孕婦福袋

3. 消費大獎賞

每次逛完BB展必定要換領購物獎賞！是次網上BB 展只需購物滿$600及購買任何荷花親子產品，即可於購物車內換領，購買總值越多，獎賞越豐富。禮品總值高達$30萬，獎賞包括LOOOOK AutoOne閃速收摺嬰兒車、Haenim喜臨 UV消毒烘乾機（陽光系列）、Haenim喜臨便攜式雙邊電動奶泵、EGG嬰兒提籃、舒特膚溫和潔膚露套裝、KAGS人體工學超輕護脊書包等。

 

4. 直播送禮活動

 於開展首天晚上9:00將於荷花親子Facebook舉行直播，屆時會有大量即答即獎的送禮活動，而且憑直播連結部分產品會有限時折上折優惠！ 

日期：4月14日

時間：晚上9時

媒體：荷花親子Facebook
           

5. 中信銀行信用卡回贈計劃

憑信銀國際Motion信用卡於網上BB展購物，即享6%網上簽帳回贈及免費荷花雜誌（電子版）3個月。

 

精選最HIT產品優惠率先睇：

驚喜筍貨3折起

搜羅最抵、最優惠的嬰幼兒及孕婦產品，產品由3折至半價起，率先披露荷花網上BB展必搶產品！

PALI 意大利 TRE.9SW 雙向手推車 Biolane 有機保濕套裝 鴻福堂自家豬腳薑醋禮券27張 HAENIM 喜臨紫外線UV LED消毒烘乾機（典雅系列） NUK新生兒套裝 樂道烏雞熬雞精 SENS初生嬰兒攝影套餐 Tommee Tippee 雙邊電動吸乳器配電子消毒烘乾機及PPSU奶瓶套裝 樂道月子四寶

 

嬰幼兒食品及餵食用品推介

食用品是必需的一環，往往是BB展最受關注的項目之一，精選一系列BB食品及餵食用具，讓家長輕鬆選購，節省更多。

WEL-B 嬰幼益生菌乳酪粒 Pumpkin Organics 果蓉套裝 Tommee Tippee 智能冲奶機 RENEWALLIFE DDODDOMAM 芝士糙米條 衍生益智套裝 Health Proof 康寶庫兒童魚油精華60粒 CATALO 兒童健康成長套裝 卡洛塔妮兒童羊奶粉4號

 

寶寶清潔及護理推

病菌肆虐、寶寶濕疹敏感皮膚是不少家長的煩惱。網上BB展將集齊大量防護抗菌及敏感呵護用品，保護幼嫩的寶寶！

Biolane 抗敏保濕膏250ml SUAVINEX 嬰兒護理套裝 Cattier 法國天然有機兒童沐浴露及牙膏套裝 Tommee Tippee 電子嬰幼兒吸鼻器 Natural Aid 澳洲有機濕疹孖寶

 

BB外出用品推介

精選BB外出所需用品，讓家長輕鬆照顧BB日常生活。

Organic mom Happy Mouse 有機棉禮盒 MAXI COSI LILA 雙向手推車 RECARO NAMITO 汽車座椅（黑色） QUINNY ZAPP FLEX 3輪手推車套裝 CHUBEES 衫仔套餐

 

荷花網上BB展詳情：

日期：2022年4月14至20日

網址：https://store.babyexpo.com.hk

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