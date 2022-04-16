消費券2022｜誠品消費券Extra Rewards 消費滿$300送$100

為迎合政府新一輪的電子消費券，全線誠品推出多重優惠回饋，全館消費滿$300送$100、滿$1,000送$D400，更有誠品人會員加碼回饋，與各讀者共譜美好生活主張，讓身心靈飽足。

以電子付款方式於全館(書店/專櫃) 累計消費—

1. 期間以指定電子付款方式，於全館(書店/專櫃)單筆消費$300即贈$100「誠品紙本消費券」組(包括誠品書店$50紙本消費劵1張及誠品生活$50紙本消費劵1張)；滿$1,000即贈$400「誠品紙本消費券」組(包括誠品書店$50紙本消費劵2張及誠品生活$100紙本消費劵3張)

2. 誠品人會員加碼回饋：期間金卡/黑卡會員以指定電子付款方式於全館(書店/專櫃)單筆消費滿$300或以上，即可獲得額外誠品書店$50紙本消費券2張

3. 成功於「誠品人_HK」申辦會員，即贈誠品人積分500分。

日期 : 13/4（三）至30/6（四）

地點 : 全線誠品及期間限定店

詳情：https://bit.ly/3v4G0AZ