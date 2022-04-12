消費券2022｜開電視新節目《疫境中的餐桌》 每晚推獨家優惠 半價威靈頓牛柳/8折買日本直送海鮮

新一期消費券已經發放，《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》於4月4日首播的全新煮食節目《疫境中的餐桌》，推出獨家優惠。與超過500家本地商戶合作，搜羅了不同餐飲食品及抗疫用品優惠，其中包括半價威靈頓牛柳、6折品嚐日本料理，亦有煮食材料及即開餸包等，每晚準時睇節目就有機會買到！

消費券 2022 ｜逾 500 間商戶合作 每晚節目提供獨家優惠 全新煮食節目《疫境中的餐桌》將與逾500間香港本地商戶攜手合作，於每晚節目內由主持及嘉賓公佈為觀眾獨家送上的「開電視套餐」優惠。節目搜羅中、西、日、泰等各國美食，種類包羅萬有，不論家常小菜、火鍋、甜品、飲品、靚湯以至廚師發辦及素食等皆囊括在內。其中包括低至半價享用Marco's Oyster Bar & Grill「威靈頓牛柳二人餐」、近6折品嚐鐵板超提供之日本料理及7折購買外賣限定四人份火鍋套餐等。 即睇詳細餐廳優惠：