消費券2022｜開電視新節目《疫境中的餐桌》 每晚推獨家優惠 半價威靈頓牛柳/8折買日本直送海鮮

新一期消費券已經發放，《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》於4月4日首播的全新煮食節目《疫境中的餐桌》，推出獨家優惠。與超過500家本地商戶合作，搜羅了不同餐飲食品及抗疫用品優惠，其中包括半價威靈頓牛柳、6折品嚐日本料理，亦有煮食材料及即開餸包等，每晚準時睇節目就有機會買到！
消費券2022｜逾500間商戶合作 每晚節目提供獨家優惠
全新煮食節目《疫境中的餐桌》將與逾500間香港本地商戶攜手合作，於每晚節目內由主持及嘉賓公佈為觀眾獨家送上的「開電視套餐」優惠。節目搜羅中、西、日、泰等各國美食，種類包羅萬有，不論家常小菜、火鍋、甜品、飲品、靚湯以至廚師發辦及素食等皆囊括在內。其中包括低至半價享用Marco's Oyster Bar & Grill「威靈頓牛柳二人餐」、近6折品嚐鐵板超提供之日本料理及7折購買外賣限定四人份火鍋套餐等。
即睇詳細餐廳優惠：
消費券2022｜同步推「開電視套餐」 煮食材料/即開餸包/日本直送海鮮
除了餐飲優惠之外，「開電視套餐」同時收集了不少由煮食材料、即開餸包及網上超市所提供的優惠，包括8折購買力生NS MALL之「開電視至尊套餐」，內含七款優質日本直送海鮮，再贈送四款日本產蔬菜及$50現金券。
對抗疫情，抗疫用品在市民日常生活中尤其重要。為此，「開電視套餐」亦與網上超市及家居用品商戶合作，可以更方便地購買抗疫用品，一同戰勝疫情。大家可以留意每集節目內及網頁公佈之「開電視套餐」詳情及訂購方法，以享用各項優惠。