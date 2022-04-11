消費券2022｜10個必買名牌手袋推薦 全部$10,000以下 小資女必買！

第一期消費券早於上星期派發，除了用來購買家電之外，相信不少女生都會用$10,000買名牌手袋，獎勵一下自己。以下為大家盤點10個不同名牌手袋，全部都是$10,000或以下，包括不同熱門名牌如Chloe、Loewe、GUCCI、CELINE等，絕對是小資女入門好選擇！

消費券 2022 ｜ Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (HK$7,600) CHLOE這款WOODY TOTE BAG自推出後，一直都是OL的必備袋款！不但價錢親民，而且袋型亦非常好用，四方形的設計，即使放入電腦、iPad、水樽及雨傘仍綽綽有餘。手袋以亞麻材質為主，配上CELINE絲帶，絕對是「返工袋」的首選！

消費券 2022 ｜ BURBERRY Mini Two-tone Canvas and Leather Freya Tote (HK$9,900) 除了CHLOE的WOODY TOTE BAG之外，大家亦可以選擇BURBERRY的Freya托特包系列，更推出了迷你尺寸。保留了Horseferry印花與托特包包型，更將手柄長度縮短，及加入可調節的背帶，無論斜揹還是手提都非常方便！

消費券 2022 ｜ Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (HK$4,550) 踏入夏天，又是藤籃袋的季節！各大品牌都趁機推出不同大小的藤籃袋。中以Loewe的Basket bag最為受歡迎。採用棕櫚葉及竹子製成，正中間亦有LOEWE標誌性的Anagram圖案。即使放進個人物品亦非常輕盈，另外大家亦可以自己調較手柄帶的長度，拿上手或單揹都十分方便。

消費券 2022 ｜ CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (HK$9,900) CELINE Triomphe系列一直都有不同新產品推出，當中這款Crossbody Oval Purse成為最近熱門單品之一，門市應該斷貨。復古的橢圓設計，中間印上CELINE經典的「孖C」圖案，別具特色。除了棕色之外，亦有推出全新的牛油果綠，非常適合春夏季！

消費券 2022 ｜ CELINE CLUTCH WITH CHAIN (HK$7,100) 除了以上的CROSSBODY OVAL PURSE之外，不少女生也非常喜歡CELINE的經典TRIOMPHE花紋！CELINE CLUTCH WITH CHAIN屬於入門款名牌手袋，貝殼形的設計不但容量充足，內附一個主內格。不斜揹的時候更可以當作化妝袋來使用，一舉兩得，絕對是性價比最高的一款名牌手袋！

消費券 2022 ｜ Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (HK$7,650) 早前曾興起一股腋下包的熱潮，不同品牌都有推出腋下包。而最經典的一定要數到Prada，它們重新推出2000年復刻版迷你手袋，使用再生尼龍，不但減少對環境的傷害，而且尼龍材質亦比皮革更容易打理及保養。無論是上班還是周末外出，都非常易襯！

消費券 2022 ｜ GUCCI Mini tote bag with Interlocking G (HK$10,000) 雖然大型Tote Bag容量非常實用，但對於部分女生來說可能過於沉重。因此除了大型Tote Bag之外，不少品牌亦有推出Mini Tote bag。其中GUCCI於2022年初秋系列推出了這款迷你長形迷你Tote bag，用上經典的Interlocking G圖案，可以放到手機、銀包等隨身物品，小巧且實用。

消費券 2022 ｜ GUCCI GG Marmont matelassé leather super mini bag (HK$9,200) GUCCI的GG Marmont向來都是人氣經典系列，有不同尺寸可選擇。其中super mini bag更是$10,000有找。手袋以縫皮革製成，附上經典金色雙G標誌。雖然是迷你尺寸，但仍可以放下GUCCI卡片銀包，可以安心入手！