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2022-04-11 18:00:00

消費券2022｜10個必買名牌手袋推薦 全部$10,000以下 小資女必買！

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消費券2022｜10個必買名牌手袋推薦 全部$10,000以下 小資女必買！

消費券2022｜10個必買名牌手袋推薦 全部$10,000以下 小資女必買！

第一期消費券早於上星期派發，除了用來購買家電之外，相信不少女生都會用$10,000買名牌手袋，獎勵一下自己。以下為大家盤點10個不同名牌手袋，全部都是$10,000或以下，包括不同熱門名牌如ChloeLoeweGUCCICELINE等，絕對是小資女入門好選擇！

消費券2022Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (HK$7,600)

CHLOE這款WOODY TOTE BAG自推出後，一直都是OL的必備袋款！不但價錢親民，而且袋型亦非常好用，四方形的設計，即使放入電腦、iPad、水樽及雨傘仍綽綽有餘。手袋以亞麻材質為主，配上CELINE絲帶，絕對是「返工袋」的首選！

Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (HK$7,600) Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (instagram @thatsosophia) Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (instagram @hitoyasu.me) Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (instagram @mame____i) Chloe MEDIUM WOODY TOTE BAG (instagram @sntr__0122)

消費券2022BURBERRY Mini Two-tone Canvas and Leather Freya Tote (HK$9,900)

除了CHLOEWOODY TOTE BAG之外，大家亦可以選擇BURBERRYFreya托特包系列，更推出了迷你尺寸。保留了Horseferry印花與托特包包型，更將手柄長度縮短，及加入可調節的背帶，無論斜揹還是手提都非常方便！

BURBERRY Mini Two-tone Canvas and Leather Freya Tote (HK$9,900) BURBERRY Mini Two-tone Canvas and Leather Freya Tote (HK$9,900) BURBERRY Mini Two-tone Canvas and Leather Freya Tote (HK$9,900)

消費券2022Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (HK$4,550)

踏入夏天，又是藤籃袋的季節！各大品牌都趁機推出不同大小的藤籃袋。中以LoeweBasket bag最為受歡迎。採用棕櫚葉及竹子製成，正中間亦有LOEWE標誌性的Anagram圖案。即使放進個人物品亦非常輕盈，另外大家亦可以自己調較手柄帶的長度，拿上手或單揹都十分方便。

Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (HK$4,550) Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (instagram @ninaleacaine) Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (instagram @renovating_in_heels) Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (instagram @nyctoparis) Loewe Basket bag in palm leaf and calfskin (instagram @liveyourdreamproject)

消費券2022CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (HK$9,900)

CELINE Triomphe系列一直都有不同新產品推出，當中這款Crossbody Oval Purse成為最近熱門單品之一，門市應該斷貨。復古的橢圓設計，中間印上CELINE經典的「孖C」圖案，別具特色。除了棕色之外，亦有推出全新的牛油果綠，非常適合春夏季！

CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (HK$9,900) CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (HK$9,900) CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (HK$9,900) CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (instagram @ae__pins) CELINE CROSSBODY OVAL PURSE (instagram @so_in.style_)

消費券2022CELINE CLUTCH WITH CHAIN (HK$7,100)

除了以上的CROSSBODY OVAL PURSE之外，不少女生也非常喜歡CELINE的經典TRIOMPHE花紋！CELINE CLUTCH WITH CHAIN屬於入門款名牌手袋，貝殼形的設計不但容量充足，內附一個主內格。不斜揹的時候更可以當作化妝袋來使用，一舉兩得，絕對是性價比最高的一款名牌手袋！

CELINE CLUTCH WITH CHAIN (instagram @whatchy_brandname) CELINE CLUTCH WITH CHAIN (instagram @cjmichelleli) CELINE CLUTCH WITH CHAIN (instagram @airnasui)

消費券2022Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (HK$7,650)

早前曾興起一股腋下包的熱潮，不同品牌都有推出腋下包。而最經典的一定要數到Prada，它們重新推出2000年復刻版迷你手袋，使用再生尼龍，不但減少對環境的傷害，而且尼龍材質亦比皮革更容易打理及保養。無論是上班還是周末外出，都非常易襯！

Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (HK$7,650) Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (instagram @ninabudek) Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (instagram @r_muayly) Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (instagram @kirstiegreaves) Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (instagram @camilacoelho) Prada Re-Nylon Re-Edition 2000 mini-bag (HK$7,650)

消費券2022GUCCI Mini tote bag with Interlocking G (HK$10,000)

雖然大型Tote Bag容量非常實用，但對於部分女生來說可能過於沉重。因此除了大型Tote Bag之外，不少品牌亦有推出Mini Tote bag。其中GUCCI2022年初秋系列推出了這款迷你長形迷你Tote bag，用上經典的Interlocking G圖案，可以放到手機、銀包等隨身物品，小巧且實用。

GUCCI Mini tote bag with Interlocking G (HK$10,000) GUCCI Mini tote bag with Interlocking G (HK$10,000) GUCCI Mini tote bag with Interlocking G (HK$10,000)

消費券2022GUCCI GG Marmont matelassé leather super mini bag (HK$9,200)

GUCCIGG Marmont向來都是人氣經典系列，有不同尺寸可選擇。其中super mini bag更是$10,000有找。手袋以縫皮革製成，附上經典金色雙G標誌。雖然是迷你尺寸，但仍可以放下GUCCI卡片銀包，可以安心入手！

GUCCI GG Marmont matelassé leather super mini bag (HK$9,200) GUCCI GG Marmont matelassé leather super mini bag (HK$9,200) GUCCI GG Marmont matelassé leather super mini bag (HK$9,200)

消費券2022BOTTEGA VENETA CASSETTE mini (HK$7,500)

CASSETTE一直都是BOTTEGA VENETA的標誌及人氣手袋之一，它們最近推出了迷你版本。內附一個內格，可以放入卡套、紙巾、耳機及消毒噴霧等，但如果手機較大的話會放不下。雖然容量迷你，但相信喜歡「小廢包」的女生們一定會忍不住入手！

BOTTEGA VENETA CASSETTE mini (HK$7,500) BOTTEGA VENETA CASSETTE mini (HK$7,500) BOTTEGA VENETA CASSETTE mini (HK$7,500)
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