消費券2022｜6大必買櫻花主題產品 櫻花下午茶/冷感酒杯/茶包禮盒 恒生信用卡買仲有折！

踏入3、4月，又來到櫻花的季節。今年仍未能出國賞櫻，網購平台KKDay為大家搜羅一系列櫻花產品，包括櫻花下午茶、冷感櫻花酒杯及櫻花茶包禮盒，讓你在香港都可以感受下櫻花的氣息！

Angel & Devil推出全新人氣主題下午茶—春櫻花見下午茶，將櫻花元素加入鹹甜點，製作出一系列淡粉色的精緻茶點，包括櫻花啫喱伴凍鵝肝配意大利香草包、櫻花梅酒啫喱配馬卡龍、櫻花栗子士多啤梨千層酥等。堂食更可以自選飲品2杯，而外賣則不包括飲品。

春天就是賞櫻的季節！香港四季酒店推出櫻花下午茶套餐，讓大家在香港都可以感受到賞櫻的氣氛。下午茶以三層架呈上，鹹點及甜點都加入了櫻花元素，包括櫻花漬物迷你撻、櫻花香檳白桃寒天、士多啤梨櫻花忌廉卷等，櫻花控絕對不能錯過。

香港四季酒店 櫻花下午茶套餐（兩位用）

KKday優惠: HK$724起

訂購期限：3月16日至4月28日

使用期限：3月18日至4月30日

地點：香港四季酒店大堂 The Lounge