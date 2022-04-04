消費券2022｜6大必買櫻花主題產品 櫻花下午茶/冷感酒杯/茶包禮盒 恒生信用卡買仲有折！

踏入3、4月，又來到櫻花的季節。今年仍未能出國賞櫻，網購平台KKDay為大家搜羅一系列櫻花產品，包括櫻花下午茶、冷感櫻花酒杯及櫻花茶包禮盒，讓你在香港都可以感受下櫻花的氣息！
2022年4月1日起至2022年4月30日，恒生信用卡持卡人預訂滿HK$500或以上，於付款前輸入【HSKD60】可享HK$60折扣。
消費券2022｜ANGEL&DEVIL春櫻花見下午茶（堂食/外賣自取）
Angel & Devil推出全新人氣主題下午茶—春櫻花見下午茶，將櫻花元素加入鹹甜點，製作出一系列淡粉色的精緻茶點，包括櫻花啫喱伴凍鵝肝配意大利香草包、櫻花梅酒啫喱配馬卡龍、櫻花栗子士多啤梨千層酥等。堂食更可以自選飲品2杯，而外賣則不包括飲品。
ANGEL&DEVIL春櫻花見下午茶
KKday優惠：HK$288 (原價：HK$317)
訂購期限：即日起
使用期限：2022年4月15日至2022年6月30日
地點：觀塘駿業街58號Club East洞天4樓
消費券2022｜香港四季酒店—櫻花下午茶套餐（堂食）
春天就是賞櫻的季節！香港四季酒店推出櫻花下午茶套餐，讓大家在香港都可以感受到賞櫻的氣氛。下午茶以三層架呈上，鹹點及甜點都加入了櫻花元素，包括櫻花漬物迷你撻、櫻花香檳白桃寒天、士多啤梨櫻花忌廉卷等，櫻花控絕對不能錯過。
香港四季酒店 櫻花下午茶套餐（兩位用）
KKday優惠: HK$724起
訂購期限：3月16日至4月28日
使用期限：3月18日至4月30日
地點：香港四季酒店大堂 The Lounge
消費券2022｜Yoku Moku櫻花限定 櫻花朱古力夾心餅（順豐速遞）
Yoku Moku的人氣產品「Cigare」法式雪茄蛋卷，向來都深受香港人歡迎。每條蛋卷都加入北海道牛油及採用「黃金比例」調製的麵粉、蛋白和砂糖一齊烤製，口感薄脆可口！今次它們更加推出櫻花季節限定朱古力夾心餅，內餡夾著白巧克力，加上陣陣櫻花香，值得一試！另有招牌雪茄蛋捲/雜錦櫻花朱古力夾心餅可供選購。
Yoku Moku—櫻花朱古力夾心餅
KKday優惠：HK$138起（3盒以上免運費）
寄送方式：順豐速運，貨品大約7工作天內送到
消費券2022｜日本製LUPICIA櫻花限定工藝茶包禮盒裝（順豐速運）
日本品牌Lupicia近日推出季節限定LUPICIA Sakura期間限定茶葉，禮盒裝一共有3罐，包括原味櫻花紅茶、櫻花草莓香紅茶及櫻花綠茶。包裝亦充滿日式風情，用來送禮及自用都非常適合！
日本製 LUPICIA櫻花限定工藝茶包禮盒裝（共三罐）
KKday優惠：HK$238（3盒或以上免運費）
寄送方式：順豐速運，貨品大約7工作天內送到
消費券2022｜田島硝子富士山杯（櫻花款＆熱門款）
KKday 獨家販售超人氣富士山杯的「大櫻款式」新登場，本款的櫻花圖案比至今的櫻花款都還要大朵，以淺切與深切做絕妙組合，將櫻花的輪廓、陰影，甚至遠近感都做了細微的立體呈現，宛如盛開的櫻花就近在眼前般。且每兩朵櫻花散布於杯身三處，隨著角度不同可以欣賞到各種櫻花美景。
田島硝子富士山杯－香港配送
KKday優惠: HK$461起
消費券2022｜丸モ高木陶器—櫻花滿開冷感變色酒杯（順豐速運）
日本知名陶器公司，位於岐阜縣的高木陶器2020推出的「櫻滿開盃」酒器系列！不能前往日本賞櫻只要倒入冷飲立即享受櫻花綻放的療癒風情！丸モ高木陶器可以透過溫度改變外觀，也能作為預防小孩與老人燙傷或凍傷的溫度警示。
日本櫻花冷感變色香檳杯/清酒杯(1組2入)
KKday優惠: HK$540起
寄送方式：順豐速運