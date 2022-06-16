消費券2022｜6月23可登記轉會！ 盤點各大平台轉會優惠 Tap&Go送Edan套裝/Payme抽Tesla/iPhone 13【持續更新】

第二階段消費券將於8月7月發放，第一期可收到$2,000。今期新增Payme及BoC Pay兩個支付工具，大家更可以選擇「轉會」至其他支付平台，由6月23日起可以登記申請。各大支付平台因而推出不同優惠「搶客」，以下為大家總結6大支付工具轉會優惠，其中Tap&Go將送出MIRROR成員Edan周邊套裝；轉會至Payme則有機會抽Tesla及iPhone 13。

消費券轉會優惠｜ Tap&Go Tap & Go「拍住賞」宣佈推出2022年（第二階段）消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Tap & Go登記申請消費券，均可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包及「Edan收藏套裝」。 第 1 激： Tap & Go 「拍住賞」 x Edan 限定： csl 5G 體驗包 體驗包內附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共100,000份，先到先得，送完即止。 第 2 激：組隊 Happy Share 「 Edan 收藏套裝」 除此之外，現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go領取第二階段消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套，先到先得，送完即止。各位「爵屎」請勿錯過。「Edan收藏套裝」當中包括： •Edan收藏卡（1套4款），4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡

•Edan相架1個

•Edan不同甫士造型貼紙1張

•Edan型格造型海報4張 「爵屎」打卡熱點 MIRROR成員Edan為Tap & Go拍攝的宣傳短片，現於銅鑼灣金百利商場的露天巨型廣告板播放至6月下旬，同場更有一系列Edan型格造型照，各位「爵屎」們切勿錯過打卡機會。此外，三款不同Edan造型的巴士廣告將穿梳香港、九龍及新界，巴士路線詳情稍後於Tap & Go「拍住賞」Facebook專頁公佈，「爵屎」們可捕捉Edan的蹤影。

消費券轉會優惠｜八達通 八達通推出超過2.5億元現金獎賞，共有5大優惠，其中包括： 1. 儲印花送 $200 現金 於推廣期內，市民用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿$200或以上，即可獲「易用易賞」印花1個，首100萬名集齊8個印花的市民，可賺取$50現金獎賞。另外首100萬名額集齊12個印花的客戶，可賺取$150現金獎賞。而現有客戶更可率先獲贈5個印花。 推廣期： 2022年8月7日至9月30日

領取限期：集齊8個或12個印花後3日內以供領取，直至2022年11月15日 2. $30 迎新獎賞 推廣期內，於政府消費券計劃網站首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通App，可賺$30八達通增值額獎賞，不設限額！ 推廣期： 2022年6月23日至7月26日上午10時 領取限期：2022年8月10日開始陸續發放，直至9月10日 3. 申請 Citi 八達通白金卡 享 $900 限時迎新獎賞 由即日起至2022年7月31日，全新客戶透過八達通App申請內置自動增值服務功能的Citi八達通信用卡，專享共$900獎賞！使用Citi八達通信用卡乘搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，或揸車過隧道兼賺高達15%回贈！ 4. 「九巴月票」買三送一優惠 九巴club1933會員以已登記的八達通卡或八達通產品，於2022年7月1 - 31日購買並生效九巴月票，其後無間斷續購月票三次，完成登記優惠後，即可享 $780八達通增值額，相等於「買三送一」優惠！ 5. 購買港鐵全月通加強版 送港鐵車站商店 $20 電子禮券 由2022年6月24日起至10月7日，MTR Mobile登記用戶首次用八達通App購買港鐵全月通加強版，可獲港鐵車站商店$20電子禮券！

消費券轉會優惠｜ AlipayHK AlipayHK消費券推出多項消費券優惠，包括宣布用戶可獲高達港幣210元優惠、「轉會」及新合資格消費券用戶額外再多獲港幣25元獎賞，即選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲港幣25元優惠，總值高達港幣235元。 AlipayHK並與200間商戶合作，向用戶推出總值港幣30億元食、玩、買優惠券，覆蓋全港超過九成商戶隨處可用，包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店、Apple Store、電器店、主題公園、商場、戲院、外賣平台、電商平台、旅遊平台等熱門商戶，除了消費，更提供賬單繳費、搭車等服務。AlipayHK用戶領取商戶優惠搭配消費券一起使用，可隨時消費「折上折」。 此外，它們更邀請到MC張天賦及Lucy李元元合作，拍攝AlipayHK消費券宣傳片，用戶以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

消費券轉會優惠｜ WeChat Pay HK WeChat Pay HK公佈將與全港八大商場合作，於場內特設攤位推廣「消費祭四重賞」，為用戶預備連串驚喜優惠與禮品，包括場內以WeChat Pay HK消費滿HK$100並追蹤指定社交平台即贈送多款精美禮品，同場加映以WeChat Pay HK成功登記新一輪政府消費券（第二階段），最高可獲價值HK$130登記加碼賞。 全港八大商場設「消費祭四重賞」攤位 狂賞禮品 / 電子現金券 WeChat Pay HK由2022年6月18日至2022年7月10日期間，逢週末及公眾假期，8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點（簡稱「參與商場」），將設置主題推廣攤位推出「消費祭四重賞」。 第一賞：「送禮大激賞」 於2022年6月18日至2022年7月10日期間每逢週末及公眾假期，自中午12時至晚上8時，WeChat Pay HK用戶於參與商場內即日以WeChat Pay HK單一消費滿HK$100，並追蹤WeChat Pay HK及該商場指定社交媒體，憑有效消費收據及相應WeChat Pay HK交易紀錄到場內指定推廣攤位即可換領實用禮品一份，禮品包括便攜餐具、精美雨傘、毛巾和小物收納包，每個參與商場每個活動日換領名額為300名，先到先得，送完即止！ 第二賞：「消費券登記加碼賞」 想賺更多電子消費券？鎖定WeChat Pay HK「消費券登記加碼賞」，只要選用WeChat Pay HK作為領取新一輪政府消費券（第二階段）的電子支付工具，於推廣期內最高可獲價值HK$130加碼消費券，購物更爽手！ 第三賞：「電子印花賞」每月狂賞印活動 備受用戶支持的「每月狂賞印」活動載譽歸來，於推廣期內，用戶只要每月完成指定任務儲齊3個狂賞印電子印花，即可兌換一張HK$5商場指定商戶電子現金券，儲得愈多印花慳得更多！ 第四賞：「日行一善」公益印花賞 WeChat Pay HK與騰訊基金會升級推出「日行一善」慈善活動。活動推廣期間，用戶每日以WeChat Pay HK完成的首筆消費，不論該交易是否使用政府消費券，均可得到一個公益印花並可於當日捐贈。活動結束後，由騰訊基金會根據公益印花捐贈數量捐贈相應資金，捐款總額最高可達HK$300萬，惠及社會有需要人士。 WeChat Pay HK 新用戶專屬獎賞 為鼓勵更多用戶加入註冊WeChat Pay HK，WeChat Pay HK新用戶於2022年6月11日至2022年7月31日期間輸入以下指定迎新碼，即享HK$50商場指定商戶電子現金券。 新地商場迎新碼：「SHK50」

信和集團商場迎新碼：「SINO50」

消費券轉會優惠｜ Payme Payme為新增的其中一個支付工具，它們推出一系列精彩獎賞如商戶折扣券、Tesla電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等，鼓勵用戶轉會PayMe。 1. 登記獎賞 所有登記以 PayMe 領取消費券的用戶，可獲$25的折扣優惠券一張。只要惠顧任何接收PayMe付款的商戶滿$50，優惠券即會自動被使用 2. 全民大抽獎： Tesla Model 3 一部 3. 推薦友好賞 Payme用戶每成功推薦一位親友轉會，推薦人及受薦人亦可獲價值$15的折扣優惠券一張。於整個推廣期內，推薦人最多只能獲享10張折扣優惠券。只要惠顧任何接收PayMe付款的商戶滿$25，優惠券即會自動被使用 4. 推薦友好賞終極大獎 成功推薦最多親友登記以 PayMe 領取消費券的首9名用戶，第一位可獲名車 Tesla Model 3 一部，其餘八位可獲 iPhone 13 Pro 一部 5. 以滙豐信用卡增值獎賞 所有由2022年6月23日至2022年8月31日前以滙豐信用卡為PayMe增值最少港幣 500 元，並已登記以 PayMe 領取消費券的用戶，以增值PayMe錢包的滙豐信用卡，可賺取3倍「獎賞錢」。 6. 滙豐保險客戶獎賞投保 指定保險計劃，並登記以PayMe領取消費券的客戶。可賺取高達5,000港元的折扣優惠券，只要惠顧任何接收PayMe付款的商戶滿$250，價值$250的優惠券即會自動被使用。