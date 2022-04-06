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2022-04-06 13:15:39

消費券2022｜city'super、cookedDeli及LOG-ON 消費券加碼賞 享$500電子禮券

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消費券2022｜city'super、cookedDeli及LOG-ON 消費券加碼賞 享$500電子禮券

消費券2022｜city'super、cookedDeli及LOG-ON 消費券加碼賞 享$500電子禮券

為配合消費券於47日發放，city'supercookedDeliLOG-ON不單支援4大支付工具，包括AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HKCity Super集團更同時推出「消費券加碼賞」。

47日至56日，super e會員購買citysuperLOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈港幣$100電子禮券，最多可享高達港幣$500獎賞。city'super更精選頂級食材及佳釀，體驗極致奢華的味覺享受。

 

City Super集團推出「消費券加碼賞」。

City Super集團推出「消費券加碼賞」。

AlipayHK限定禮遇

另外，以AlipayHK使用政府消費券，可領取一系列精彩限定禮遇：
• 於city'super單一消費淨值滿港幣$800可獲港幣$60折扣優惠。
• 於LOG-ON單一消費淨值滿港幣$400可獲港幣$30折扣優惠。
• 於cookedDeli by city'super單一消費淨值滿港幣$68可享9折優惠。
• 於RF1單一消費淨值滿港幣$120可享85折優惠。
• 於FusionDeli by city'super單一消費淨值滿港幣$120可享85折優惠。
• 於Little Mermaid單一消費淨值滿港幣$80可享9折優惠。

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