消費券2022｜city'super、cookedDeli及LOG-ON 消費券加碼賞 享$500電子禮券

由4月7日至5月6日，super e會員購買city’super或LOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈港幣$100電子禮券，最多可享高達港幣$500獎賞。city'super更精選頂級食材及佳釀，體驗極致奢華的味覺享受。

AlipayHK限定禮遇

另外，以AlipayHK使用政府消費券，可領取一系列精彩限定禮遇：

• 於city'super單一消費淨值滿港幣$800可獲港幣$60折扣優惠。

• 於LOG-ON單一消費淨值滿港幣$400可獲港幣$30折扣優惠。

• 於cookedDeli by city'super單一消費淨值滿港幣$68可享9折優惠。

• 於RF1單一消費淨值滿港幣$120可享85折優惠。

• 於FusionDeli by city'super單一消費淨值滿港幣$120可享85折優惠。

• 於Little Mermaid單一消費淨值滿港幣$80可享9折優惠。