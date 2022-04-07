消費券2022｜Francfranc 門市網店同步 最高賺$600回贈

新一輪電子消費券正式派發，日本家居品牌Francfranc推出消費券優惠，購物滿指定金額，並使用Alipay HK、八達通、Tap & Go或WeChat Pay HK付款，即時獲折扣優惠，最高賺$600回贈賞，並於指定實體店及網店同步進行，優惠詳情： ．購物淨額滿$500 即減$50 [網店優惠碼: CV50]； 滿$800 即減$100 [網店優惠碼: CV100]； 滿$2,000 即減$300 [網店優惠碼: CV300]； 滿$3,000 即減$600 [網店優惠碼: CV600] 更多【加碼限時優惠】： ．正價傢俬及地毯9折 ．精選正價廚具餐桌用品3件9折、5件85折 ．精選正價香氛2件85折 ．精選正價花瓶及仿真花3件85折 $1,000 預算｜ Stay Cozy 家品提案 疫情改變了我們的工作或學習模式，需要便攜且隨時可以應付需要的好幫手QUILTING 電腦手提包就設有多個內袋放文件、文具，特設可走充電線的手提電話間隔，內有可摺式支撐板可幫助調整電腦視像或打字角度，非常方便。今季新增15-16 英寸手提電腦適用size。

3 層文具盒連筆座$240 / 2 層文具盒(Mini) $130 / 筆座(Medium) $120 / 文具盒$140 / 筆座(Large) $150 /雜誌座$90

適用於鍋物、拉麵、日式炊飯等簡單料理的塑料烹飪鍋(可放進微波爐使用)。只需把食材汁料放入烹飪鍋中，把整鍋放進微波爐叮煮就可不費時製作美食。

在家Cafe「OUCHI CAFE」系列在今季帶來Natural色系的「POTTE」下午茶餐具，放上小蛋糕、馬卡龍等甜點輕鬆打卡，分享美食，在家享受悠閒時光。POTTE 用色亦可融入自然風家居，當擺設、收納小飾物也非常適合。

$2,000 預算｜小型傢俬地毯提案 在家工作應該入手既舒適又滿足家居布置需要的辦公椅，今個春夏全新的SHELL辦公椅以貝殼為設計靈感，明亮清新。另一款ELDORADO 辦公椅屬於深色系選擇，同樣可調較高度，舒適美觀。