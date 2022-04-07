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2022-04-07 20:00:00

消費券2022｜Francfranc 門市網店同步 最高賺$600回贈

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消費券2022｜Francfranc 門市網店同步 最高賺$600回贈

消費券2022｜Francfranc 門市網店同步 最高賺$600回贈

新一輪電子消費券正式派發，日本家居品牌Francfranc推出消費券優惠，購物滿指定金額，並使用Alipay HK、八達通、Tap & GoWeChat Pay HK付款，即時獲折扣優惠，最高賺$600回贈賞，並於指定實體店及網店同步進行，優惠詳情：

．購物淨額滿$500 即減$50 [網店優惠碼: CV50]

滿$800 即減$100 [網店優惠碼: CV100]

滿$2,000 即減$300 [網店優惠碼: CV300]

滿$3,000 即減$600 [網店優惠碼: CV600]

更多【加碼限時優惠】：

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$1,000預算｜Stay Cozy家品提案

疫情改變了我們的工作或學習模式，需要便攜且隨時可以應付需要的好幫手QUILTING 電腦手提包就設有多個內袋放文件、文具，特設可走充電線的手提電話間隔，內有可摺式支撐板可幫助調整電腦視像或打字角度，非常方便。今季新增15-16 英寸手提電腦適用size

QUILTING 電腦手提包，分別適合13 英寸/ 15-16 英寸手提電腦。$380 / $490

3 層文具盒連筆座$240 / 2 層文具盒(Mini) $130 / 筆座(Medium) $120 / 文具盒$140 / 筆座(Large) $150 /雜誌座$90

適用於鍋物、拉麵、日式炊飯等簡單料理的塑料烹飪鍋(可放進微波爐使用)。只需把食材汁料放入烹飪鍋中，把整鍋放進微波爐叮煮就可不費時製作美食。

EASY CHIN 烹飪鍋 $90 EASY CHIN 烹飪鍋 $90

在家CafeOUCHI CAFE」系列在今季帶來Natural色系的「POTTE」下午茶餐具，放上小蛋糕、馬卡龍等甜點輕鬆打卡，分享美食，在家享受悠閒時光。POTTE 用色亦可融入自然風家居，當擺設、收納小飾物也非常適合。

POTTE Ouchi Cafe Set 2 人用套組($620)，包括木製餐盤x1、蛋糕座x1、馬克杯x2、甜品碟x2、甜品叉x2、茶壺x1 POTTE Ouchi Cafe Set 1 人用套組($420)，包括木製餐盤x1、蛋糕座x1、馬克杯x1、碟x1、甜品叉x1

$2,000預算｜小型傢俬地毯提案

在家工作應該入手既舒適又滿足家居布置需要的辦公椅，今個春夏全新的SHELL辦公椅以貝殼為設計靈感，明亮清新。另一款ELDORADO 辦公椅屬於深色系選擇，同樣可調較高度，舒適美觀。

SHELL 辦公椅 $2,800 ELDORADO 辦公椅 $2,680 ELDORADO 辦公椅 $2,680 ELDORADO 抽屜梳妝/辦公檯 $2,600 REINE 梳妝檯 $2,800

$3,000以上預算｜大型傢俬提案

多功能茶几，設收納抽屜及可升降桌面，高度適合用餐或工作，用色設計簡約華美，輕鬆配合不同風格客廳。

SORTIR 可升降茶几 $4,200 NUVOLA 梳化 $5,600 RASSEM 梳化 $4,700
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