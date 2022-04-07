消費券2022｜HOME+ 推消費券「家」賞攻略 每週二搶3折人氣家品電器 入消費券優惠碼即減$50

消費券正式發放，相信不少人已經拿到手！網購平台HOME+將於4月7日至5月5日期間推出消費券「家」賞攻略，發放多重優惠，其中每週二有「家」快搶活動，家品電器以低至3折限量發售，只需要一千幾蚊就可以買到Dyson TP07空氣清新機！

消費券 2022 ｜ HOME+ 每週「家」快搶 Dyson 勁減超過 HK$3,000

由4月12日至5月3日，逢星期二精選兩款人氣商品以3折震撼價發售，於中午12時開搶，每款限量十件，售完即止。當中指定Dyson二合一空氣清新機只需HK$1,xxx，仲有回南天必備抽濕機、煮食神器蒸焗爐等實用家品電器。

大家只要讚好HOME+ Facebook專頁，在指定帖文留言「我要消費」，即可獲得優惠碼一個。憑優惠碼於HOME+購物滿HK$400即可參與快搶活動，以破抵價搶購當日精選產品！