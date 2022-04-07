消費券2022｜HOME+ 推消費券「家」賞攻略 每週二搶3折人氣家品電器 入消費券優惠碼即減$50

消費券正式發放，相信不少人已經拿到手！網購平台HOME+將於4月7日至5月5日期間推出消費券「家」賞攻略，發放多重優惠，其中每週二有「家」快搶活動，家品電器以低至3折限量發售，只需要一千幾蚊就可以買到Dyson TP07空氣清新機！
消費券2022｜HOME+每週「家」快搶 Dyson勁減超過HK$3,000
由4月12日至5月3日，逢星期二精選兩款人氣商品以3折震撼價發售，於中午12時開搶，每款限量十件，售完即止。當中指定Dyson二合一空氣清新機只需HK$1,xxx，仲有回南天必備抽濕機、煮食神器蒸焗爐等實用家品電器。
大家只要讚好HOME+ Facebook專頁，在指定帖文留言「我要消費」，即可獲得優惠碼一個。憑優惠碼於HOME+購物滿HK$400即可參與快搶活動，以破抵價搶購當日精選產品！
(12/4) ITSU輕足適 IS-1001（送指夾式血氧儀2件）$2,980→$8xx
(12/4)Dyson TP07 Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機（銀白色）$4,480→$1,xxx
(19/4)開利抽濕機19公升（型號:DC19DAX）$2,580→$7xx
(19/4)Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機（閃紫色）$1,498→$4xx
(26/4)意美廚鍛造鑄鋁雲石紋易潔套裝 $1,204→$3xx
(26/4)樂聲蒸氣焗爐20公升 $3,180→$9xx
(3/5)Momax Ultra-Air Plus IoT 智能紫外光空氣淨化冷暖風機（型號:AP7S）$2,680→$8xx
(3/5)TCL FHD Android Smart TV 43吋（型號: 43S65A）$3,680→$1,xxx
消費券2022｜香港寬頻x HOME+「用$1得$2」 額外送$200 HOME+電子優惠券
因應消費券推出，HOME+早前與香港寬頻聯手推出「用$1得$2」優惠將延長至2022年4月30日，客戶於 HOME+平台購買$2,400的HOME+電子現金券，即可免費享有指定24個月香港寬頻1,000 Mbps家居寬頻服務，更加碼送多2張HK$100 HOME+電子優惠券(購物滿HK$680#即可使用) ，以一個價錢，享受兩種服務！$2,400電子現金券一共有6張，有效期至2023年3月31日。
消費券2022｜消費券支付平台優惠 以優惠碼結帳即減HK$50
除了HOME+自家優惠，支付寶香港消費券優惠將於2022年4月7日登場！客戶凡於HOME+購物滿HK$498並以支付寶香港及其指定優惠碼結帳，即可獲HK$50折扣！