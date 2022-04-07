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2022-04-07 16:00:00

消費券2022｜HOME+ 推消費券「家」賞攻略 每週二搶3折人氣家品電器 入消費券優惠碼即減$50

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消費券2022｜HOME+ 推消費券「家」賞攻略 每週二搶3折人氣家品電器 入消費券優惠碼即減$50

消費券2022｜HOME+ 推消費券「家」賞攻略 每週二搶3折人氣家品電器 入消費券優惠碼即減$50

消費券正式發放，相信不少人已經拿到手！網購平台HOME+將於47日至55日期間推出消費券「家」賞攻略，發放多重優惠，其中每週二有「家」快搶活動，家品電器以低至3折限量發售，只需要一千幾蚊就可以買到Dyson TP07空氣清新機！

消費券2022HOME+每週「家」快搶 Dyson勁減超過HK$3,000

412日至53日，逢星期二精選兩款人氣商品以3折震撼價發售，於中午12時開搶，每款限量十件，售完即止。當中指定Dyson二合一空氣清新機只需HK$1,xxx，仲有回南天必備抽濕機、煮食神器蒸焗爐等實用家品電器。

大家只要讚好HOME+ Facebook專頁，在指定帖文留言「我要消費」，即可獲得優惠碼一個。憑優惠碼於HOME+購物滿HK$400即可參與快搶活動，以破抵價搶購當日精選產品！

(12/4) ITSU輕足適 IS-1001（送指夾式血氧儀2件）$2,980$8xx

(12/4)Dyson TP07 Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機（銀白色）$4,480$1,xxx

(19/4)開利抽濕機19公升（型號:DC19DAX$2,580$7xx

(19/4)Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機（閃紫色）$1,498$4xx

(26/4)意美廚鍛造鑄鋁雲石紋易潔套裝  $1,204$3xx 

(26/4)樂聲蒸氣焗爐20公升 $3,180$9xx

(3/5)Momax Ultra-Air Plus IoT 智能紫外光空氣淨化冷暖風機（型號:AP7S$2,680$8xx

(3/5)TCL FHD Android Smart TV 43（型號: 43S65A$3,680$1,xxx

(12/4) ITSU輕足適 IS-1001（送指夾式血氧儀2件）$2,980→$8xx (12/4)Dyson TP07 Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機（銀白色）$4,480→$1,xxx (19/4)開利抽濕機19公升（型號:DC19DAX）$2,580→$7xx (19/4)Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機（閃紫色）$1,498→$4xx (26/4)意美廚鍛造鑄鋁雲石紋易潔套裝 $1,204→$3xx (26/4)樂聲蒸氣焗爐20公升 $3,180→$9xx (3/5)Momax Ultra-Air Plus IoT 智能紫外光空氣淨化冷暖風機（型號:AP7S）$2,680→$8xx (3/5)TCL FHD Android Smart TV 43吋（型號: 43S65A）$3,680→$1,xxx

消費券2022｜香港寬頻x HOME+「用$1$2 額外送$200 HOME+電子優惠券

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HOME+早前與香港寬頻聯手推出「用$1得$2」優惠將延長至2022年4月30日。

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消費券2022｜消費券支付平台優惠 以優惠碼結帳即減HK$50

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