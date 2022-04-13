消費券2022｜Love, Bonito 4月多重賞 復活節快閃85折 贏君悦海景客房套票

第一期消費券終於「落袋」，Love, Bonito亦同步於4月推出多項購物折扣優惠，由即日至30日以支付寶結帳，於下一次購物時可享85折優惠。另外，品牌將於4月14至19日推出一連6日限時復活節快閃折扣優惠，低至85折，同時本月所有訂單均可享免運費及免費退貨優惠，消費後更機會贏取香港君悦酒店海景客房套票。另一邊廂，Love, Bonito將於本月底將推出全新家居休閒服系列。

凡於4月21至30日於Love, Bonito網站消費 (不設最低消費) 並填妥售後問卷，即有機會贏取香港君悦酒店海景客房一晚住宿連二人早餐套票(價值港幣$3,905)

家居休閒服系列靈感來自初春花卉經歷萌芽、含苞、盛放、落葉的必經階段，提醒我們休養生息的重要性，為自己騰出專屬作息時間。系列採用自家設計的印花，獨特的花卉圖案創作取材自經壓制的花朵，根據壓花的紋理、輪廓和形狀，再以數碼繪製並著色，然後拼製成重新綻放的印花。

【Love, Bonito 4月份優惠】

即日至4月30日：於 Love, Bonito 官網註冊的新會員，訂單可享9折購物優惠（不設最低消費），另新會員或現有會員均同時享有免費寄送、免費退貨優惠

4月7日至30日：以支付寶使用消費券，以上日期內以支付寶結帳，於下一次購物時可享85折優惠

4月14日至19日：限時復活節特別折扣

．任何訂單可享9折優惠（不設最低消費），輸入優惠碼：MEMBERSHK

． 訂單滿港幣$900，可享85折優惠，輸入優惠碼：MEMBERSHK2

4月21日至30日： 香港君悦酒店Staycation送禮活動

．凡於4月21至30日於Love, Bonito網站消費 (不設最低消費) 並填妥售後問卷，即有機會贏取香港君悦酒店海景客房一晚住宿連二人早餐套票(價值港幣$3,905)或The Grill BBQ自助餐二人套票(價值港幣$1,078)

．顧客購物後將會於電郵收到Google連結，進入連結並完成問卷即可參與送禮活動

．Love, Bonito將選出兩位得獎者並於5月13日經eDM公佈