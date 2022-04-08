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2022-04-08 17:00:00

消費券2022｜Style Theory夥拍KKday推「Dresscation 時尚之旅」 免費租借服飾

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消費券2022｜Style Theory夥拍KKday推「Dresscation 時尚之旅」 免費租借服飾

消費券2022｜Style Theory夥拍KKday推「Dresscation 時尚之旅」 免費租借服飾

首期電子消費券終於出爐，循環時尚平台Style TheoryKKday合作，推出KKday x Style TheoryDresscation時尚之旅」消費券三重賞。由即日起至513日，KKday將在其網上預訂平台以低至28折推出一系列Staycation套票，成功訂購9間精選五星級酒店，更可尊享Style Theory時尚服飾租借體驗一個月，滿足喜愛旅遊打卡的朋友。使用八達通、AlipayHK Tap & Go以電子消費券付款，更可獲額外折扣。

9間精選五星級酒店包括香港文華東方酒店、香港君悅酒店、香港四季酒店、九龍香格里拉大酒店、港島香格里拉大酒店、奕居、港島海逸君綽酒店、香港港麗酒店及海景嘉福洲際酒店，可尊享由Style Theory送出的時尚服飾租借體驗一個月（價值$599），名額共1,000個。

奕居 香港四季酒店

4,000款時尚服飾

獲尊享體驗的顧客可在Style Theory平台上免費挑選兩盒服飾，每盒可選3件，加入訂單後，即可安排上門送貨，體驗結束後亦會安排上門回收服飾，化身成時尚網紅，打造玩味、度假感於一身的造型。Style Theory擁有過百個設計師品牌，包括VictoriaBeckhamAlexanderMcQueenKENZOJWANDERSON等國際知名品牌，為顧客提供超過4,000款時尚服飾選擇。

推廣期：202247日起至513

優惠詳情：

一重賞：低至28折訂購人氣星級酒店Staycation優惠(每日一間星級酒店快閃優惠)

二重賞：活動期間成功訂購其中9間精選五星級酒店可獲贈Style Theory一個月時尚服飾租借體驗乙次（價值港幣599元，數量有限，送完即止）

三重賞：使用八達通、AlipayHKTap & Go以電子消費券結帳獲取額外折扣優惠，詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/promo/ConsumptionVoucher?cid=9429&ud1=StyleTheory

 

時尚達人Dresscation IG挑戰 送酒店StaycationStyle Theory免費服裝租借

KKdayStyle Theory更將於420日至520日期間，舉辦「時尚達人Dresscation IG挑戰」。勝出的3名參加者將可獲得由KKdayStyle Theory送出的酒店兩日一夜Staycation體驗，連Style Theory 3個月免費服裝租借體驗（禮品總值$3,797）。

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