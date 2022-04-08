消費券2022｜Style Theory夥拍KKday推「Dresscation 時尚之旅」 免費租借服飾

首期電子消費券終於出爐，循環時尚平台Style Theory與KKday合作，推出KKday x Style Theory「Dresscation時尚之旅」消費券三重賞。由即日起至5月13日，KKday將在其網上預訂平台以低至28折推出一系列Staycation套票，成功訂購9間精選五星級酒店，更可尊享Style Theory時尚服飾租借體驗一個月，滿足喜愛旅遊打卡的朋友。使用八達通、AlipayHK 及Tap & Go以電子消費券付款，更可獲額外折扣。

9間精選五星級酒店包括香港文華東方酒店、香港君悅酒店、香港四季酒店、九龍香格里拉大酒店、港島香格里拉大酒店、奕居、港島海逸君綽酒店、香港港麗酒店及海景嘉福洲際酒店，可尊享由Style Theory送出的時尚服飾租借體驗一個月（價值$599），名額共1,000個。