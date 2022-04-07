消費券2022｜Zoff消費優惠提案 高達$300折扣 同步推抗菌眼鏡 抗疫必備

新一輪電子消費券計劃已經發放，Zoff由即日起推出消費券優惠提案，更緊貼日本乘勢推出新品及全新系列，包括抗疫必選Anti-bacterial Lens抗菌鏡片，在疫情下提供更全面保護。



Zoff 消費券優惠高達$300折扣

由即日起至6月30日，顧客於Zoff以電子支付 (八達通、Alipay、WeChatPay及Tap&Go)消費，購物滿$998即減$100；滿$1,800即減$200，買得愈多減得愈多。Zoff會員更可於額外獲得$100眼鏡現金券1張。