消費券2022｜Zoff消費優惠提案 高達$300折扣 同步推抗菌眼鏡 抗疫必備

新一輪電子消費券計劃已經發放，Zoff由即日起推出消費券優惠提案，更緊貼日本乘勢推出新品及全新系列，包括抗疫必選Anti-bacterial Lens抗菌鏡片，在疫情下提供更全面保護。
Zoff 消費券優惠高達$300折扣
由即日起至6月30日，顧客於Zoff以電子支付 (八達通、Alipay、WeChatPay及Tap&Go)消費，購物滿$998即減$100；滿$1,800即減$200，買得愈多減得愈多。Zoff會員更可於額外獲得$100眼鏡現金券1張。
抗菌眼鏡 抑制細菌繁殖
Zoff在疫情初期推出抗菌及防飛沫眼鏡系列，面對第5波疫情持續，品牌更引入全新Anti-bacterial Lens抗菌鏡片，鏡片表面及底面均添加抗菌鍍膜，鍍膜採用KOHKIN銀離子抗菌技術，銀離子能穿透細菌，改變其細胞內的酵素結構，並停止細菌繁殖功能，並通過日本抗菌製品技術協議會(SIAA)抗菌測試，證實有效抑制細菌繁殖達99.9%，只需加$298即可升級全Anti-bacterial Lens抗菌鏡片，安全衞生。
Zoff x UNITED ARROWS Meet The New Me聯乘系列
另一推介是日本潮流服裝品牌UNITED ARROWS與Zoff推出的第2彈聯乘系列，把眼鏡視為時尚的一部分，而不是一種矯正視力的工具，讓你以時尚風格活出「全新日常」。聯乘系列遊走於「工具」及「休閒」之間，揉合經典與多變，帶來可以提升春天穿搭品味的「2mile」系列及使用高性能物料的「WORK TIME」，不論正式或休閒場合配戴都十分合適，輕鬆展現個人風格。
而迪士尼全新公主眼鏡系列，以細緻的設計、線條及低調的剪影來呈現奢華、優雅及甜美的公主風，適合不同性格的女性。附送專屬眼鏡袋和眼鏡布，眼鏡袋印有燙金迪士尼標誌及公主剪影，眼鏡布印有3部作品的經典場景。