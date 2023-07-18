消費券2023│中午12點開搶！香港文華東方酒店自助餐買2送2 $344可享龍蝦、鮑魚、蟹腳、烤牛肋骨

中午12點開搶！香港文華東方酒店自助餐買2送2

香港文華東方酒店推岀快閃限量優惠，快船廊自助晚餐買2送2 ，4人同行平均每人只需HK$344一位 ，3.5小時自助晚餐可歎龍蝦、鮑魚、蟹腳、烤牛肋骨、慢煮羊臀肉！

【快閃限量搶–買二送二】自助晚餐（星期一至四 18:30 - 22:00）

HK$1,514/4 位，平均 HK$378.5/位 (原價 HK$3,027.2/4 位) (已包括加一服務費)

搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119176-mandarin-oriental-hong-kong-clipper-lounge-dinner-buffet-sunday-brunch?cid=13367

自助晚餐精選美食（菜單）：凍海鮮 - 龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、海螺、青口、蝦；刺 身、沙律、芝士盤、海南雞飯、泰式粉麵檔、烤牛肋骨、烤羊鞍、焗蠔、煎鴨胸、慢煮羊臀 肉、蟹肉炒飯、文華特色蛋糕及雪糕吧。（菜式輪流供應）