消費券2023│中午12點開搶！香港文華東方酒店自助餐買2送2 $344可享龍蝦、鮑魚、蟹腳、烤牛肋骨

第二期消費券已經發放，相信不少市民已經想好要如何使用。香港文華酒店推出自助餐買2送2優惠，最平人均$344就可以龍蝦、鮑魚、蟹腳、烤牛肋骨、慢煮羊臀肉，聽日7月19號中午12點開搶！
中午12點開搶！香港文華東方酒店自助餐買2送2
香港文華東方酒店推岀快閃限量優惠，快船廊自助晚餐買2送2 ，4人同行平均每人只需HK$344一位 ，3.5小時自助晚餐可歎龍蝦、鮑魚、蟹腳、烤牛肋骨、慢煮羊臀肉！
【快閃限量搶–買二送二】自助晚餐（星期一至四 18:30 - 22:00）
HK$1,514/4 位，平均 HK$378.5/位 (原價 HK$3,027.2/4 位) (已包括加一服務費)
搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119176-mandarin-oriental-hong-kong-clipper-lounge-dinner-buffet-sunday-brunch?cid=13367
自助晚餐精選美食（菜單）：凍海鮮 - 龍蝦、鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、海螺、青口、蝦；刺 身、沙律、芝士盤、海南雞飯、泰式粉麵檔、烤牛肋骨、烤羊鞍、焗蠔、煎鴨胸、慢煮羊臀 肉、蟹肉炒飯、文華特色蛋糕及雪糕吧。（菜式輪流供應）
除了自助晚餐優惠，還有週日早午餐優惠， 3 小時任食龍蝦、鮑魚、皇帝蟹腳、海南雞飯、烤羊架，4 人同行 HK$364一位。
【快閃限量搶–買二送二】週日早午餐（星期日 12:00 – 15:00）
HK$1,602/4 位，平均 HK$400.5/位 (原價 HK$3,203.2/4 位) (已包括加一服務費)
搶購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119176-mandarin-oriental-hong-kong-clipper-lounge-dinner-buffet-sunday-brunch?cid=13367
週日早午餐精選美食（菜單）：凍海鮮 - 龍蝦、鮑魚、阿拉斯加皇帝蟹腳、海螺、青口、 蝦；刺身、沙律、芝士盤、海南雞飯、喇沙粉麵檔、烤牛肋骨、蜜糖火腿、精選點心、芝士 黑松露焗蠔、XO 醬炒墨魚、菲力牛、烤羊架、文華特色蛋糕及雪糕吧。（菜式輪流供應）