消費券2023｜中午12點開搶！ 香港金域假日酒店自助餐買一送一 人均$235任食刺身+炒象拔蚌+燒肉眼牛扒

第二期消費券於7月16日發放，相信不少市民已經想好要如何使用。香港金域假日酒店推出自助餐買一送一優惠，最平人均$235就可以任食刺身+炒象拔蚌+燒肉眼牛扒，今日中午12點開搶！

香港金域假日酒店Bistro on the Mile餐廳推出自助餐買一送一優惠，以經典避風塘式海鮮為主題，盡情享用一系列傳統菜式，如避風塘炒蟹、香煎蠔餅、蒜蓉炒象拔蚌和蒜蓉粉絲蒸扇貝。 分為自助午餐及晚餐，午餐包括：凍蝦、翡翠螺、麵包蟹、凍藍青口、小龍蝦；前菜 - 蝦雞尾酒杯、蒜泥白肉；刺身 - 三文魚、吞拿魚、帶子、鯛魚、八爪魚、甜蝦、希靈魚：芝士拼盤、天婦羅、日式拉麵檔、熱盤 - 大阪燒、照燒魷魚筒、芒果釀雞胸肉配蜜糖汁、香煎龍脷柳配黑松露忌廉汁；中式熱盤 - 蟹肉海鮮炒飯、燒味拼盆、西蘭花蒜蓉炒象拔蚌、豉汁炒青口、椒鹽炸雞翼、蠔仔粥、辣酒煮海螺；燒火腿配蜜糖燒汁、燒肉眼牛扒 （款式輪流供應） 【快閃限量搶–買一送一】「正宗避風塘海鮮盛宴」自助午餐（ 12:00 – 14:30 ） KKday 優惠: 星期一至五 HK$517/2 位，平均 HK$258.5/位 (已包括加一服務費) 【快閃限量搶–買二送二】「正宗避風塘海鮮盛宴」自助午餐（ 12:00 – 14:30 ） KKday 優惠: 星期一至五 HK$1,034/4 位，平均 HK$258.5/位 星期六、日 HK$1,144/4 位，平均 HK$286/位 (已包括加一服務費) 【快閃優惠–買二送一】「正宗避風塘海鮮盛宴」自助午餐（ 12:00 – 14:30 ） KKday 優惠: 星期六、日 HK$1,100/3 位，平均 HK$330/位 (已包括加一服務費)