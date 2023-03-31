消費券2023｜大家樂網店eatCDC.com 與PayMe送著數 買e+食電子餐券送$400餐券

新一輪電子消費券將於4月派發，大家樂推出「e+食電子餐券」套裝多買多送優惠，由4月1日起到大家樂網店eatCDC.com以PayMe電子支付方式購買「e+食電子餐券」套裝，買10張「e+食電子餐券」額外多送2張餐券，每張餐券價值$50，買10張相等於用$500的價錢就可以額外再賺多$100著數。買30張更多送8張，著數多達$400！

大家樂推出的「e+食電子餐券」每張價值$50，用$50的價錢即可享高達$75的大家樂美食。顧客憑券到全港大家樂分店（100+分店除外），即可於午市及晚市時段兌換指定美食套餐，包括一份主食如：招牌焗系列/港式咖喱系列/意粉環球風情系列/單併燒味飯(滷水產品、脆腩、雞髀或鴨髀飯除外)、奉送一杯餐飲如茶、啡或汽水及一份油菜。想再慳，上eatCDC.com購買「e+食電子餐券」時以PayMe付款，即可享多買多送優惠，可謂雙重著數。優惠數量有限，送完即止。

優惠條款及細則

優惠銷售日期：2023年4月1日 – 2023年5月31日

餐券兌換有效期：2023年4月1日 – 2024年9月30日

購買及兌換流程：顧客於eatCDC.com以PayMe付款方式完成購買「e+食電子餐券」套裝後會即時收到確認電郵，「e+食電子餐券」會以QR Code形式附於確認電郵內，顧客可直接到大家樂分店收銀處出示或在自助點餐機掃碼直接兌換，無須兌換實體券。顧客可透過eatCDC.com的「訂單追蹤功能」或透過大家樂手機應用程式查閱電子券的使用狀態。

*電子餐券不適用於大家樂手機應用程式的手機點餐、網上外賣平台及eatCDC.com使用。