消費券2023｜惠康/百佳/7-Eleven/OK便利店多間商店優惠 實惠勁減$1200/萬寧最多減$538 (持續更新)

2023第二期消費券於7月16日發放，今次為大家綜合多間商店，包括惠康、百佳、7-Eleven、OK便利店、萬寧、IKEA、實惠、蘇寧及誠品的消費券優惠，讓大家買得抵上加抵。 消費券 2023 優惠｜百佳買 $300 送 $100 現金優惠券 百佳由即日起至7月23日舉行「開心購物嘉年華」，於全線香港百佳門市買滿$300，即送總值$100現金優惠券，包括1張$50百佳門市現金優惠券及1張$50 PNS網購現金優惠券。所有現金優惠券到期日為2023年7月27日。推廣適用於百佳、Fusion、Taste、food le pare、Gourmet、Great Food Hall等。

消費券 2023 優惠｜惠康現金券回贈 $50 惠康超市將在2023年7月16日至18日推出第二期消費券優惠，為慶祝惠康78周年，更特別推出限量版現金券。顧客只需在惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買$1,000現金券，即可額外獲得$50的現金券回贈，贈送的現金券有效期至2023年8月20日，而且不設最低消費要求。每人限購$10,000的現金券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。另外優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵購物服務。

消費券 2023 優惠｜ 7-Eleven 現金券 買 $300 額外送 $30 由2023年7月16日至9月12日，於全港7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈。顧客凡購買$300現金券（一套10張$30現金券），即額外送多一張$30現金券。顧客可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用。不過要留意，所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。優惠視乎各分店的現金券供應而定，數量有限，售完或送完即止。

另外，7-Eleven推出限時雪糕優惠，由2023年7月14日至18日，顧客可以優惠價購買指定雪糕產品： MOVENPICK雪糕 / 雪葩100毫升（各款） $80/4盒 樂天涼快沙冰 / "爽"冰凍甜點杯 / 雪見大福雪米糍 / 宮田雪糕筒 / 固力果巨型甜筒 $68/5件

消費券 2023 優惠｜萬寧 Mannings 優惠 高達 $538 由2023年7月16日至9月15日，在萬寧分店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付，購物滿$298即可扣減$28，滿$398即可扣減$48，滿$698即可扣減$98。此外，從7月16日至31日，於分店消費滿$998更可享受$148的扣減優惠。顧客只需出示支付工具內的優惠條碼或告知職員需使用優惠，即可享受優惠。 官方網店都有優惠 萬寧官方網店亦推出消費滿額即時扣減優惠，使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或PayMe消費滿$808，可享受$98的扣減優惠。此外，顧客在網店消費滿$808，並選擇店取服務，更可享受$118的扣減優惠。顧客只需於結帳時輸入優惠碼即可享受優惠。

消費券 2023 優惠｜ IKEA 消費滿 $2,000 送 $700 優惠券 IKEA將在港澳兩地推出全新「消費券孖住賞」，由7月13日起至7月31日，顧客凡於任何港澳分店單一消費滿$2,000，即可免費換領一套總值$700的「消費券孖住賞」優惠券；於門市購物滿$4,000，更可額外享有免費送貨服務。

消費券 2023 優惠｜實惠 Pricerite 傢俬部勁減 $1200 實惠Pricerite舉行「消費券震撼賞」，於傢俬部購物滿$12,000或以上即減$1,200；滿$9,000即減$900；滿$6,000即減$600；滿$3,000即減$300，而精選小型電器更低至5折。優惠不適用於震撼價貨品、送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用。

消費券 2023 優惠｜蘇寧低至 36 折 蘇寧由即日起推出《第二期 勁「賞」消費買不停》優惠，門店各款人氣電子產品及家庭電器以低至36折優惠價發售，優惠期至2023年8月31日；網店精選優惠低至38折，優惠期至2023年7月31日。 蘇寧門市及網店均有多項消費券加碼優惠。AlipayHK及WeChat Pay HK用戶於電子支付平台領券，並於蘇寧門店單一消費滿$2,000可享即減$100優惠；於蘇寧門店以消費券購買家電產品滿$3,000，手機及智能通訊產品滿$5,000，送限量精美贈品。而網店客戶亦可憑優惠碼領取$100優惠券，購物抵上加抵。而且即日至2023年8月31日憑DBS信用卡單一簽賬滿指定金額可享高達$600回贈，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。 香港蘇寧《第二期 勁「賞」消費買不停》推廣 門店優惠期：2023年7月1日至8月31日 網店優惠期：2023年7月1日至7月31日

消費券 2023 優惠｜ OK 便利店 送 $25 優惠 OK便利店由2023年7月16日(00:00)起至7月22日(23:59)期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取第二期$2000消費券，將額外獲贈一套四張總值$20的$5 OK現金券，適用於冰凍飲品、雪糕、零食，或者麵包及三文治等。此外更可於7月19日透過八達通App參與好賞嘟推廣，搶$5 OK便利店現金券，兩款優惠合共$25。好賞嘟推廣現金券數量有限，送完即止。 OK 現金券領取詳情： 第一張券：包裝飲品或酒精類淨消費滿$20方可使用此券。 第二張券：雪糕/鮮奶/豆漿/乳酪淨消費滿$20方可使用此券。 第三張券：零食類淨消費滿$20方可使用此券。 第四張券：麵包及三文治類淨消費滿$20方可使用此券。