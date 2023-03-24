消費券2023｜新地12大商場早鳥優惠3月27日登場 消費$5,000可獲$10,000 高達200%回贈

新地12大商場將於3月27日起大送消費券「早鳥激搶」優惠，The Point會員可於手機App率先換領預留證，並於4月16日消費券派發首日到場消費滿$5,000，即可換領總值達$10,000指定商場及商戶電子優惠券組合，回贈率高達200%。 4月16日消費券發放當天開始，再加推三重「限時激賞」優惠，只要到訪各商場就有機會換領多達$8,920的商場電子優惠券，無論在家品電器、珠寶金飾、時尚服飾、運動用品、美容藥妝等商戶消費均可使用，多買多賞，慳得更多。

新地 12 大商場「消費券賞上賞」 消費 $5,000 賞高達 $10,000 新地更推出「早鳥激搶」活動，The Point會員於3月27日起，可以500積分在The Point App指定商場獎賞頁面換領預留證，再於4月16日即日電子消費滿$5,000，即賞$10,000指定商場及商戶電子優惠券組合。 到訪各商場消費 多重獎賞送高達 $930 商場贈券 在4月16日至5月21日期間，The Point會員於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，更可獲贈高達HK$930商場電子優惠券： 【限時激賞1】消費滿$900，即賞$80商場電子優惠券。 【限時激賞2】消費滿$1,800，即賞$200商場電子優惠券。 【限時激賞3】消費滿$3,800，即賞$650商場電子優惠券。