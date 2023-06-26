消費券2023｜華懋集團旗下7大商場推出「消費券夏日賞」享高達20%現金回贈優惠

2023年的最後一期消費券即將於7月中旬發放，相信大家都急不及待，心思思想去購物擦餐勁。由7月16日起，華懋集團旗下7大商場，包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心吃喝玩樂，並以6大電子錢包消費，可享高達20%回贈優惠。

今次的「消費券夏日賞」門檻不高，只要消費滿$250，即可獲贈1張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」；消費滿$500更可獲贈2張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」，每張收據最多可換領2張現金券，盡享高達20%回贈優惠，每日名額有限，換完即止！

逾 30 個商戶響應

是次活動共獲逾30個華懋集團旗下零售及餐飲商戶參與，涵蓋食、買、玩各個範疇，包括金飾珠寶的周生生和周大福、扮靚美容的莎莎、運動服飾的運動家、養生保健的北京同仁堂和暨滙中醫診所、中日台美食各式美饌食肆，以及連鎖飲品店 Pacific Coffee等。「消費券夏日賞-華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」由7月16日起即可使用，購物餐飲現金券適用於參與之商場零售及食肆商戶，顧客憑現金券於指定商場內參與之零售及食肆商戶消費滿$100即減$50，每次交易最多可使用1張現金券。