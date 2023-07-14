消費券2023｜麥當勞App推出7大消費券優惠 $1大可樂/$30脆辣雞腿飽餐/免費加大

適逢新一輪消費券即將發放，麥當勞App推出7大消費券優惠，連續一個星期登陸麥當勞App，優惠更低至$1。而App優惠券「$36麥炸雞(2件)超值套餐」更帶來雙重優惠，免費送蘋果批或菠蘿吉士批！

適逢新一輪消費券即將發放，由下星期一（7月17日）起，麥當勞App再度推出消費券攻略，用戶可獨家享受七大震撼美食優惠，讓大家隨時隨地以優惠價享用麥當勞美食！

優惠1：「$1歎大可樂」優惠，在這炎炎盛夏以一杯冰涼解渴的大汽水消暑降溫最好不過！

優惠2：「$36麥炸雞(2件)超值套餐及免費送蘋果批 / 菠蘿吉士批」，讓App用戶專享$36至抵價品嘗麥炸雞配甜品！

優惠3：「選購超值套餐免費升級加大超值套餐」，免費升級滋味帶來大滿足

優惠4：「$11歎2件菠蘿吉士批」，呈獻酸甜清新的夏日甜品滋味

優惠5：「$15黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）配飲品」，為您送上泰國直送、香脆彈牙的炸蝦餅

優惠6：「$21醒晨超值選」，讓大家品嚐超值早餐享受good morning

優惠7：「$30脆辣雞腿飽超值套餐」，金黄脆辣雞腿肉配搭清爽生菜和沙律醬，帶來多重滋味。

以上七大優惠券為大家麥麥慳到盡，時間有限，大家記住把握機會，萬勿錯過是次震撼優惠！