消費券2023｜麥當勞App推消費券7大優惠 $1大可樂/港式奶茶/$21醒晨早餐【內附優惠詳情】

新一輪消費券即將發放，麥當勞App將會推出消費券攻略，七大精彩著數優惠包括$1大可樂或港式奶茶，以及$21醒晨早餐，一邊麥麥享受不同美食滋味，一邊盡享回贈獎賞！

優惠一至七：多款人氣美食優惠強勢登場 $1 港式奶茶或大可樂

由4月17日至21日（星期一至五），麥當勞App用戶可獨家享受以下多款至抵美食優惠！有麥當勞早餐的Morning就是Good Morning，優惠期內麥當勞App推出港式奶茶早晨優惠，用戶可於上午4時至11時憑電子優惠券購買$1港式奶茶細杯裝 (凍/熱)，並可以$15 加配芝蛋脆雞飽。換言之，只需$16便可享受美味麥當勞早餐！另外，用戶同樣可於4月17日至21日（星期一至五）上午11時後享用「$1大可樂」優惠。