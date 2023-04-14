消費券2023｜麥當勞App推消費券7大優惠 $1大可樂/港式奶茶/$21醒晨早餐【內附優惠詳情】

新一輪消費券即將發放，麥當勞App將會推出消費券攻略，七大精彩著數優惠包括$1大可樂或港式奶茶，以及$21醒晨早餐，一邊麥麥享受不同美食滋味，一邊盡享回贈獎賞！
優惠一至七：多款人氣美食優惠強勢登場$1港式奶茶或大可樂
由4月17日至21日（星期一至五），麥當勞App用戶可獨家享受以下多款至抵美食優惠！有麥當勞早餐的Morning就是Good Morning，優惠期內麥當勞App推出港式奶茶早晨優惠，用戶可於上午4時至11時憑電子優惠券購買$1港式奶茶細杯裝 (凍/熱)，並可以$15 加配芝蛋脆雞飽。換言之，只需$16便可享受美味麥當勞早餐！另外，用戶同樣可於4月17日至21日（星期一至五）上午11時後享用「$1大可樂」優惠。
麥當勞亦會繼續送上一系列期間限定將軍漢堡優惠，包括全新麥當勞app專享「$43玉子雙層將軍漢堡超值套餐」和「$36將軍漢堡超值套餐」。另有「$30 脆辣雞腿飽超值套餐」和「$36麥炸雞超值套餐」，絕對能滿足大家味蕾！
夥拍八達通App推出滿$40即賞$5增值額優惠
麥當勞App內支援多種電子支付選項，讓付款更靈活有彈性！適逢新一輪消費券即將推出，麥當勞宣布夥拍八達通App推出「食住賞」震撼優惠，讓大家真正做到麥麥食、麥麥慳！由4月16日起至5月13日期間，顧客只需於麥當勞App 內用八達通App單次付款滿$40，可享$5增值額，推廣期內最多可賺高達$10獎賞*。獎賞名額有限，先到先得，送完即止，大家記住把握機會！