消費券2023｜City Super集團消費券加碼賞 會員買$1,000購物禮券送$100電子禮券

為配合政府消費券發放，city'super、cookedDeli及LOG-ON支援AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK四大支付工具。City Super集團更同時推出「消費券加碼賞」，由即日至4月30日，super e會員購買city’super或LOG-ON $1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞。首個Spring Fest會員驚喜購物日亦於4月4日至8日舉行，讓顧客賺取高達$500的現金優惠。
AlipayHK限定禮遇
以AlipayHK使用政府消費券，於4月16日至10月31日領取以下禮遇：
• 於city'super單一消費淨值滿$800可獲$60折扣優惠。
• 於LOG-ON單一消費淨值滿$400可獲$30折扣優惠。
• 於味蔵by city'super單一消費淨值滿$800可享九折優惠。
• 於iza’bis by city'super單一消費淨值滿$800可享九折優惠。
• 於FusionDeli by city'super或RF1單一消費淨值滿$120可享九折優惠（壽司及刺身產品除外）。
• 於Little Mermaid單一消費淨值滿$85可享九折優惠。
使用期限：2023年4月16（五）至10月31日（二）