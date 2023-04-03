消費券2023｜City Super集團消費券加碼賞 會員買$1,000購物禮券送$100電子禮券

為配合政府消費券發放，city'super、cookedDeli及LOG-ON支援AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK四大支付工具。City Super集團更同時推出「消費券加碼賞」，由即日至4月30日，super e會員購買city’super或LOG-ON $1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞。首個Spring Fest會員驚喜購物日亦於4月4日至8日舉行，讓顧客賺取高達$500的現金優惠。