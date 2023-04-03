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2023-04-03 20:00:00

消費券2023｜City Super集團消費券加碼賞 會員買$1,000購物禮券送$100電子禮券

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消費券2023｜City Super集團消費券加碼賞 會員買$1,000購物禮券送$100電子禮券

消費券2023｜City Super集團消費券加碼賞 會員買$1,000購物禮券送$100電子禮券

為配合政府消費券發放，city'supercookedDeliLOG-ON支援AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK四大支付工具。City Super集團更同時推出「消費券加碼賞」，由即日至430日，super e會員購買citysuperLOG-ON $1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞。首個Spring Fest會員驚喜購物日亦於44日至8日舉行，讓顧客賺取高達$500的現金優惠。

City Super集團消費券加碼賞 City Super集團消費券加碼賞 City Super集團消費券加碼賞

AlipayHK限定禮遇

AlipayHK使用政府消費券，於416日至1031日領取以下禮遇：

city'super單一消費淨值滿$800可獲$60折扣優惠。

LOG-ON單一消費淨值滿$400可獲$30折扣優惠。

於味蔵by city'super單一消費淨值滿$800可享九折優惠。

izabis by city'super單一消費淨值滿$800可享九折優惠。

FusionDeli by city'superRF1單一消費淨值滿$120可享九折優惠（壽司及刺身產品除外）。

Little Mermaid單一消費淨值滿$85可享九折優惠。

使用期限：2023416（五）至1031日（二）

AlipayHK限定禮遇

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