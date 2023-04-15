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2023-04-15 14:30:00

消費券2023｜Pinkoi限定優惠 購物滿額送$40再全單減$65/9折入手禮物卡

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消費券2023｜Pinkoi限定優惠 購物滿額送$40再全單減$65/9折入手禮物卡

消費券2023｜Pinkoi限定優惠 購物滿額送$40再全單減$65/9折入手禮物卡

2023年首期$3,000電子消費券將於416日發放，設計購物網Pinkoi.com推出專門迎接消費券的限定優惠，包括購物滿額即送價值$402,000PCoins輸入優惠碼全單可減$659折購買Pinkoi禮物卡、全站超過6萬件商品9折起及人氣品牌新品享88折等；客人可於Pinkoi透過Tap & GoAlipay HK使用消費券，同時搭配Pinkoi專屬優惠：Pinkoi x Citi The Club客戶獨享全年4% Club積分回贈，單筆訂單滿$380加送1,300 P CoinsPinkoi x FWD MAX免費送出無門檻限制的Pinkoi $50現金券，直接全單再減$50，抵上加抵。

Pinkoi 限定消費券優惠

Pinkoi 限定消費券優惠

Pinkoi消費券7大限定優惠詳情（僅限Tap & GoAlipay HK)

1. 416日至419日期間全站購物折抵後商品金額滿$500即送2,000PCoins，價值$40，每個帳號每日可領一次；名額有限，送完即止。

2. 416日至419日期間全站購物金額滿$800，結帳時輸入優惠碼「@65OFF」，全單可減$65再送2,000PCoins，每個帳號限用優惠一次。

3. 416日至425日期間，每日在19:00-22:00時段，消費指定設計館商品，結帳時於購物車點選「輸入設計館優惠券號碼」並輸入「shopaholic」，即享精選品牌全館5%off。優惠券號碼數量有限，每間設計館限量100張，領完即止。

Pinkoi消費券限定優惠 Pinkoi消費券限定優惠

4. 9折購入Pinkoi電子禮物卡：優惠期間以$900購入總值$1,0004張面值$250 Pinkoi電子禮物卡；以$1,800購入總值$2,0004張面值$500Pinkoi電子禮物卡。

5. Pinkoi全站超過6萬件商品9折起。

6. Pinkoi站上人氣品牌上架超過300款獨家新品，更獨享88折新品優惠，更多新品主打星可瀏覽：https://hk.pinkoi.com/search/?q=%4023apr-new-stars-hk&promo_tid=Tcn3wqVf%2CwS7KZxng%2CbwV3LtKR%2CtQZhRgqW%2CWkRi6xbM%2CGeCuC86z%2CtNt9nwYq%2CwABN9YvA%2CcJe7SYrk%2CeNpxeKfE%2CMZz9GvHk%2CrKAYP5rp&landing_page=23apr-new-stars-hk

7. 416日至425日期間，購買精選品牌單館滿$350港澳免運。

詳情：https://www.pinkoi.com/topic/discount_offer

Pinkoi站上人氣品牌上架超過300款獨家新品 Pinkoi站上人氣品牌上架超過300款獨家新品

Pinkoi專屬信用卡優惠合集

Pinkoi x Citi The Club信用卡優惠

由即日起至630 Citi The Club客戶獨享每張Pinkoi訂單可享4% Club積分回贈，單筆訂單滿$380加送1,300P Coins。每人每日可領取一次。

Pinkoi x Citi The Club信用卡優惠

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由即日起只要登記成為FWD MAX會員，免費送出無門檻限制的PinkoiHK$50現金券，直接全單再減$50

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每月1號，以DBS信用卡於Pinkoi單筆簽賬滿$400即享「一扣即享」88折，最高減$100

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