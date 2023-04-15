消費券2023｜Pinkoi限定優惠 購物滿額送$40再全單減$65/9折入手禮物卡

2023年首期$3,000電子消費券將於4月16日發放，設計購物網Pinkoi.com推出專門迎接消費券的限定優惠，包括購物滿額即送價值$40的2,000PCoins輸入優惠碼全單可減$65、9折購買Pinkoi禮物卡、全站超過6萬件商品9折起及人氣品牌新品享88折等；客人可於Pinkoi透過Tap & Go、Alipay HK使用消費券，同時搭配Pinkoi專屬優惠：Pinkoi x Citi The Club客戶獨享全年4% Club積分回贈，單筆訂單滿$380加送1,300 P Coins、Pinkoi x FWD MAX免費送出無門檻限制的Pinkoi $50現金券，直接全單再減$50，抵上加抵。

Pinkoi 限定消費券優惠

Pinkoi 消費券 7 大限定優惠詳情（僅限 Tap & Go 、 Alipay HK) ： 1. 於4月16日至4月19日期間全站購物折抵後商品金額滿$500即送2,000PCoins，價值$40，每個帳號每日可領一次；名額有限，送完即止。 2. 於4月16日至4月19日期間全站購物金額滿$800，結帳時輸入優惠碼「@65OFF」，全單可減$65再送2,000PCoins，每個帳號限用優惠一次。 3. 於4月16日至4月25日期間，每日在19:00-22:00時段，消費指定設計館商品，結帳時於購物車點選「輸入設計館優惠券號碼」並輸入「shopaholic」，即享精選品牌全館5%off。優惠券號碼數量有限，每間設計館限量100張，領完即止。

Pinkoi 專屬信用卡優惠合集 Pinkoi x Citi The Club 信用卡優惠 由即日起至6月30日 Citi The Club客戶獨享每張Pinkoi訂單可享4% Club積分回贈，單筆訂單滿$380加送1,300P Coins。每人每日可領取一次。

Pinkoi x Citi The Club信用卡優惠

Pinkoi x FWD MAX 免費送出無門檻限制 Pinkoi $50 現金券 由即日起只要登記成為FWD MAX會員，免費送出無門檻限制的PinkoiHK$50現金券，直接全單再減$50。

Pinkoi x FWD MAX免費送出無門檻限制的Pinkoi $50現金券

Pinkoi x DBS Day 信用卡每月 1 號享「一扣即享」 88 折 每月1號，以DBS信用卡於Pinkoi單筆簽賬滿$400即享「一扣即享」88折，最高減$100。