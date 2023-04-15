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2023-04-15 12:00:00

消費券2023｜The Club消費券著數 限時$1搶購$1,000旅遊折扣優惠碼

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The Club消費券著數

The Club消費券著數

2023年消費券計劃第一期$3,000消費券即將發放，網上購物平台The Club推出多重精彩著數，包括限時搶購限量$1,000旅遊折扣優惠碼、精選產品組合、快閃產品優惠低至半價、高達5% Club積分消費回贈及電子現金券。

限時搶購$1,000旅遊折扣優惠碼

2023416日，客戶可於The Club網上購物平台限時以$1搶購限量$1,000旅遊折扣優惠碼，可即時用於Club Travel(旅行社牌照號碼350873)指定平台預訂精選旅遊產品及套票，名額80個，先到先得。

Club Travel 精選旅遊套票每位低至$2,450

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網上購物平台The Club低至5折買精選產品

2023413日起，網上購物平台The Club將迎合不同客戶喜好推出多種組合優惠，包括精選熱門gadgets、電競及家電產品等，令客戶以一個價錢，獲得多重享受。網上購物平台The Club亦會在推廣期內不時推出快閃優惠，讓客戶可以低至半價超值價購買精選產品。亦可預訂音樂節門票、Spa及煮食課堂等消閒體驗。

網上購物平台The Club低至5折買精選產品

網上購物平台The Club低至5折買精選產品

Tap & Go專享高達5% Club積分消費回贈

網上購物平台The Club不單接受6種消費券支付工具等的方式付款，更為Tap & Go「拍住賞」及Citi The Club信用卡的客戶帶來優惠：

2023416日至430日，The Club會員於The Club網上購物平台以Tap & Go消費，可賺額外高達3% Club積分消費回贈, 即合共高達 5% Club積分消費回贈，並以Club積分形式由The Club存入客戶的The Club帳戶。

Citi The Club 信用卡於The Club 消費，可享合共高達4% Club積分簽賬回贈。

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