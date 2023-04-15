消費券2023｜The Club消費券著數 限時$1搶購$1,000旅遊折扣優惠碼

The Club消費券著數

2023年消費券計劃第一期$3,000消費券即將發放，網上購物平台The Club推出多重精彩著數，包括限時搶購限量$1,000旅遊折扣優惠碼、精選產品組合、快閃產品優惠低至半價、高達5% Club積分消費回贈及電子現金券。 限時搶購 $1,000 旅遊折扣優惠碼 於2023年4月16日，客戶可於The Club網上購物平台限時以$1搶購限量$1,000旅遊折扣優惠碼，可即時用於Club Travel(旅行社牌照號碼350873)指定平台預訂精選旅遊產品及套票，名額80個，先到先得。 Club Travel 精選旅遊套票每位低至 $2,450

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網上購物平台 The Club 低至 5 折買精選產品 由2023年4月13日起，網上購物平台The Club將迎合不同客戶喜好推出多種組合優惠，包括精選熱門gadgets、電競及家電產品等，令客戶以一個價錢，獲得多重享受。網上購物平台The Club亦會在推廣期內不時推出快閃優惠，讓客戶可以低至半價超值價購買精選產品。亦可預訂音樂節門票、Spa及煮食課堂等消閒體驗。

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