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2023-07-14 15:00:00

消費券2023｜Trip.com推「7.16消費券狂賞」台北來回機票買一送一【內附詳情】

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消費券2023｜Trip.com推「7.16消費券狂賞」台北來回機票買一送一【內附詳情】

消費券2023｜Trip.com推「7.16消費券狂賞」台北來回機票買一送一【內附詳情】

第二期消費券將於716日發放，Trip.com2023716日至21日（周日至周五）起每日發放優惠，更有首次推出的來回台北機票買一送一，即睇優惠詳情！

獨家限量台北機票買一送一優惠

Trip.com首度與大灣區航空合作，推出震撼全城的香港至台北往返機票買一送一優惠！Trip.com用戶謹記於71617日晚上10時，留意「Trip.com 獨家大灣區航空買11」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票）。成功搶得的台北機票的用戶可於 2023 12 31 日之前成行，以人均 HK$800 起超值優惠快閃台灣。

限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499

Trip.com另精選多間熱門港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，適合計劃周末旅行的用戶。由2023年7月18日至20日每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（連稅，下同）HK$999入住香港WM 酒店，以HK$999入住澳門葡京酒店，以及以HK$499入住深圳硬石酒店等。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！

限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499 限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499 限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499

快閃酒店優惠詳情：

日期

開搶時間

目的地

酒店

快閃價

(港幣，連稅)

原價

(港幣)

7月18日

(星期二)

晚上10時

香港

WM 酒店

999

1,980

香港富麗敦海洋公園酒店

1,499

2,830

7月19日

(星期三)

 

晚上10

澳門

澳門葡京酒店

999

1,393

澳門雅辰酒店

999

2,050

深圳

深圳東海朗廷酒店

999

1,511

深圳硬石酒店

499

862

深圳四季酒店

999

2,159

即睇每日優惠競搶詳情：

每日優惠競搶詳情

每日優惠競搶詳情

限量當地玩樂體驗買一送一優惠

除台北來回機票及快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於718日及19日晚上10時競搶多個熱門玩樂體驗門票買一送一快閃優惠，精彩當地玩樂體驗包括Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕獨家買11、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買11等。另外，用戶亦可以HK$10的震撼價購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡，或以HK$10購買機場快線單程票一張。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

Mastercard 專享限量機票優惠：滿HK$1,000 HK$250

Trip.com繼續夥拍Mastercard推出優惠，於716日凌晨12時及晚上10時、718日至21日每晚10時發放Mastercard 專享限量機票優惠代碼。用戶以搶得的優惠代碼購買機票並以香港或澳門地區發行之Mastercard結賬，即享滿HK$1,000 HK$250優惠。

優惠網站：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK

Mastercard 專享限量機票優惠：滿HK$1,000 減HK$250 限量當地玩樂體驗買一送一優惠
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