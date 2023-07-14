消費券2023｜Trip.com推「7.16消費券狂賞」台北來回機票買一送一【內附詳情】

第二期消費券將於7月16日發放，Trip.com由2023年7月16日至21日（周日至周五）起每日發放優惠，更有首次推出的來回台北機票買一送一，即睇優惠詳情！
獨家限量台北機票買一送一優惠
Trip.com首度與大灣區航空合作，推出震撼全城的香港至台北往返機票買一送一優惠！Trip.com用戶謹記於7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com 獨家大灣區航空買1送1」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票）。成功搶得的台北機票的用戶可於 2023 年12月 31 日之前成行，以人均 HK$800 起超值優惠快閃台灣。
限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499
Trip.com另精選多間熱門港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，適合計劃周末旅行的用戶。由2023年7月18日至20日每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（連稅，下同）HK$999入住香港WM 酒店，以HK$999入住澳門葡京酒店，以及以HK$499入住深圳硬石酒店等。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！
快閃酒店優惠詳情：
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日期
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開搶時間
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目的地
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酒店
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快閃價
(港幣，連稅)
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原價
(港幣)
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7月18日
(星期二)
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晚上10時
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香港
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WM 酒店
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999
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1,980
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香港富麗敦海洋公園酒店
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1,499
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2,830
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7月19日
(星期三)
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晚上10時
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澳門
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澳門葡京酒店
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999
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1,393
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澳門雅辰酒店
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999
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2,050
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深圳
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深圳東海朗廷酒店
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999
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1,511
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499
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862
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深圳四季酒店
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999
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2,159
即睇每日優惠競搶詳情：
限量當地玩樂體驗買一送一優惠
除台北來回機票及快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於7月18日及19日晚上10時競搶多個熱門玩樂體驗門票買一送一快閃優惠，精彩當地玩樂體驗包括Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕獨家買1送1、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買1送1等。另外，用戶亦可以HK$10的震撼價購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡，或以HK$10購買機場快線單程票一張。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
Mastercard 專享限量機票優惠：滿HK$1,000 減HK$250
Trip.com繼續夥拍Mastercard推出優惠，於7月16日凌晨12時及晚上10時、7月18日至21日每晚10時發放Mastercard 專享限量機票優惠代碼。用戶以搶得的優惠代碼購買機票並以香港或澳門地區發行之Mastercard結賬，即享滿HK$1,000 減HK$250優惠。
優惠網站：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK