消費券2023｜Trip.com推「7.16消費券狂賞」台北來回機票買一送一【內附詳情】

第二期消費券將於7月16日發放，Trip.com由2023年7月16日至21日（周日至周五）起每日發放優惠，更有首次推出的來回台北機票買一送一，即睇優惠詳情！

獨家限量台北機票買一送一優惠

Trip.com首度與大灣區航空合作，推出震撼全城的香港至台北往返機票買一送一優惠！Trip.com用戶謹記於7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com 獨家大灣區航空買1送1」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票）。成功搶得的台北機票的用戶可於 2023 年12月 31 日之前成行，以人均 HK$800 起超值優惠快閃台灣。

限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499

Trip.com另精選多間熱門港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，適合計劃周末旅行的用戶。由2023年7月18日至20日每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（連稅，下同）HK$999入住香港WM 酒店，以HK$999入住澳門葡京酒店，以及以HK$499入住深圳硬石酒店等。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！