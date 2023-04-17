消費券2023｜WeChat Pay HK登陸百佳+屈臣氏+豐澤 推限時折扣 百佳買滿$150享$10優惠

政府2023消費券計劃第一期消費券已於昨日 (4月16日)正式發放，WeChat Pay HK正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤，攜手推出限時折扣，並接受使用電子消費券。此外，它們亦公佈一系列4月份消費券激賞優惠，參與商戶涵蓋生活百貨、餐飲外賣等。

WeChat Pay HK 優惠專區 即日起，用戶使用 WeChat Pay HK於多家商戶消費，均可享用精彩優惠。只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠專區」>「領券」即可瀏覽並領取優惠券。部分內容包括﹕ 百佳超級市場 即日起至2023年4月30日，門市單一消費滿HK$150或以上，可享HK$10優惠。 即日起至2023年5月31日，PNS網購單一消費滿HK$300或以上並使用店取易服務，可享9折優惠。 即日起至2023年5月31日，PNS網購單一消費滿HK$350或以上送貨服務訂單，可享9折優惠。 即日起至2023年5月31日，PNS網購單一消費滿HK$650或以上送貨服務訂單，可享HK$50優惠。 香港屈臣氏 即日起至2023年4月27日，易賞錢App會員於屈臣氏網店購買精選產品單一滿HK$800，輸入優惠碼即減HK$100。 豐澤 即日起至2023年5月21日購買指定智能家居產品單一滿HK$1000可享HK$50優惠 [門巿專享] 即日起至2023年5月21日購買指定haha TRAVEL產品單一滿HK$1000可享HK50優惠 [門巿專享] 即日起至2023年5月21日購買指定面部美容儀及洗面機單一滿HK$2000可享HK$100優惠 [門巿專享]

大家樂 即日起至2023年5月31日，惠顧單一滿HK$40，即減HK$4 即日起至2023年6月30日，惠顧單一滿HK$30送免費紅豆冰一杯 KFC 即日起至2023年5月10日，惠顧韓式蒜香炸雞三人分享餐，即減HK$12 即日起至2023年5月10日，惠顧指定韓式蒜香炸雞套餐，即減HK$3 即日起至2023年5月10日，惠顧XO醬雞扒桶飯餐，即減HK$3 即日起至2023年5月25日，惠顧6件椰絲雞尾包葡撻，即減HK$5 即日起至2023年5月30日，以HK$26購買超勁辣黃醬雞卷(一件) 星巴克 即日起至2023年5月31日，單一消費滿$40或以上，可享HK$5優惠 一粥麵 即日起至2023年5月31日，晚市購買兩款啫啫煲仔菜/功夫小菜系列，即減HK$10 即日起至2023年5月31日，午市/晚上8點後惠顧必食粉麵/必食靚粥套餐，即減HK$3 Deliveroo 即日起至2023年5月31日，HK$5外賣自取優惠券 即日起至2023年5月31日，HK$10優惠券 foodpanda 即日起至2023年4月30日，美食外送滿HK$200減HK$30優惠券 即日起至2023年4月30日，外賣自取滿HK$60減HK$15優惠券 即日起至2023年4月30日，pandamart 新客6折優惠券 即日起至2023年5月7日，生活百貨 88折優惠券 即日起至2023年5月7日，生活百貨 92折優惠券 即日起至2023年5月7日，麵包西餅店及便利店 92折優惠券 即日起至2023年5月7日，首次購買生活百貨7折優惠券