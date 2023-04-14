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2023-04-14 10:38:38

消費劵2023｜Trip.com推消費劵旅行優惠 $500機票優惠代碼/機場快線買1送1

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消費劵2023｜Trip.com推消費劵旅行優惠 $500機票優惠代碼/機場快線買1送1

消費劵2023｜Trip.com推消費劵旅行優惠 $500機票優惠代碼/機場快線買1送1

最新一輪電子消費券將於416日發放，Trip.com再度推出消費券大激賞，提供最抵旅遊優惠。當中包括機票、酒店優惠，機場快線買11優惠。準備出國的你一定不能錯過！

一連5日送優惠代碼 Mastercard專享$500機票優惠

由4月14日至4月18日一連五日推出各種旅遊產品的限量優惠代碼，涵蓋機票、酒店、高鐵、火車票及當地體驗產品，更夥拍Mastercard推出HK$500機票優惠代碼及機場快線買1送1優惠。優惠代碼名額有限，先搶先得，搶完即止。

優惠代碼發放日期及時間如下：

【每晚 9PM 搶】先搶先得優惠代碼

【每晚 9PM 搶】先搶先得優惠代碼

日期

星期

時段

優惠代碼類別及價值 (港幣)

414

星期五

晚上9:00

$200機票優惠代碼

$200酒店優惠代碼

$500 Mastercard 專享機票優惠代碼

快閃當地體驗產品優惠代碼，滿HK$31 HK$30

415

星期六

晚上9:00

$200機票優惠代碼

$200酒店優惠代碼

$500 Mastercard 專享機票優惠代碼

416

星期日

凌晨12:00

加碼優惠

$200機票優惠代碼

$200酒店優惠代碼

晚上9:00

$200機票優惠代碼

$200酒店優惠代碼

$500 Mastercard 專享機票優惠代碼

Mastercard專享機場快線買一送一優惠代碼

$100高鐵火車票優惠代碼

$100當地體驗產品優惠代碼

417

星期一

晚上9:00

$200機票優惠代碼

$200酒店優惠代碼

$500 Mastercard 專享機票優惠代碼

418

星期二

晚上9:00

$200機票優惠代碼

$200酒店優惠代碼

$500 Mastercard 專享機票優惠代碼

限量機票、酒店及高鐵火車優惠代碼

此外，由4月14日至4月18日每晚9:00，以及4月16日凌晨12:00，網站將合共發布2,100張機票優惠代碼及600張酒店優惠代碼供用戶在活動頁開搶，成功搶得之用戶可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼預訂酒店或機票產品，即享滿HK$1,000 減HK$200優惠。

此外，200張高鐵火車票優惠代碼（不包括香港機場快線車票及日本 JR Pass）將於4月16日晚上 9:00開搶，用戶輸入指定優惠代碼並以港幣付款即享滿HK$200 減 HK$100優惠。

高鐵火車優惠代碼 特選機票優惠

當地體驗產品優惠代碼

此外，Trip.com將送出高達300張當地體驗產品 (包括玩樂門票、餐飲、一日遊、SIM卡等)優惠代碼。於4月14日晚上9:00，Trip.com將發放100張滿HK$31 減 HK$30當地體驗產品優惠代碼；而於4月16日晚上9:00 開搶的200張當地體驗產品優惠代碼，為滿HK$200 減 HK$100優惠。

 

日本體驗產品優惠代碼 台灣體驗產品優惠代碼 韓國體驗產品優惠代碼

Mastercard 專享機票及機場快線車票限量優惠

在本次活動中，香港、澳門及內地萬事達卡（Mastercard®）卡主更可搶機票HK$500優惠代碼及機場快線買一送一優惠。由4月14日至4月18日，每晚9時將開搶共150張機票優惠代碼，用戶成功在活動頁搶得優惠代碼後可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼並以香港、澳門及內地發行之萬事達卡結賬，即享滿HK$1,000 減HK$500優惠。而在4月16日晚上9時，用戶以香港、澳門及內地發行之萬事達卡結賬，即可享指定機場快線單程車票買一送一優惠，名額300套。

預訂連結：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK&allianceid=3216213&sid=21803504

Mastercard專享$500機票優惠 機場快線買一送一
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