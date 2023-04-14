消費劵2023｜Trip.com推消費劵旅行優惠 $500機票優惠代碼/機場快線買1送1

最新一輪電子消費券將於4月16日發放，Trip.com再度推出消費券大激賞，提供最抵旅遊優惠。當中包括機票、酒店優惠，機場快線買1送1優惠。準備出國的你一定不能錯過！
一連5日送優惠代碼 Mastercard專享$500機票優惠
由4月14日至4月18日一連五日推出各種旅遊產品的限量優惠代碼，涵蓋機票、酒店、高鐵、火車票及當地體驗產品，更夥拍Mastercard推出HK$500機票優惠代碼及機場快線買1送1優惠。優惠代碼名額有限，先搶先得，搶完即止。
優惠代碼發放日期及時間如下：
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日期
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星期
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時段
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優惠代碼類別及價值 (港幣)
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4月14日
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星期五
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晚上9:00
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$200機票優惠代碼
$200酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
快閃當地體驗產品優惠代碼，滿HK$31 減 HK$30
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4月15日
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星期六
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晚上9:00
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$200機票優惠代碼
$200酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
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4月16日
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星期日
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凌晨12:00
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加碼優惠
$200機票優惠代碼
$200酒店優惠代碼
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晚上9:00
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$200機票優惠代碼
$200酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
Mastercard專享機場快線買一送一優惠代碼
$100高鐵火車票優惠代碼
$100當地體驗產品優惠代碼
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4月17日
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星期一
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晚上9:00
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$200機票優惠代碼
$200酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
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4月18日
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星期二
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晚上9:00
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$200機票優惠代碼
$200酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
限量機票、酒店及高鐵火車優惠代碼
此外，由4月14日至4月18日每晚9:00，以及4月16日凌晨12:00，網站將合共發布2,100張機票優惠代碼及600張酒店優惠代碼供用戶在活動頁開搶，成功搶得之用戶可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼預訂酒店或機票產品，即享滿HK$1,000 減HK$200優惠。
此外，200張高鐵火車票優惠代碼（不包括香港機場快線車票及日本 JR Pass）將於4月16日晚上 9:00開搶，用戶輸入指定優惠代碼並以港幣付款即享滿HK$200 減 HK$100優惠。
當地體驗產品優惠代碼
此外，Trip.com將送出高達300張當地體驗產品 (包括玩樂門票、餐飲、一日遊、SIM卡等)優惠代碼。於4月14日晚上9:00，Trip.com將發放100張滿HK$31 減 HK$30當地體驗產品優惠代碼；而於4月16日晚上9:00 開搶的200張當地體驗產品優惠代碼，為滿HK$200 減 HK$100優惠。
Mastercard 專享機票及機場快線車票限量優惠
在本次活動中，香港、澳門及內地萬事達卡（Mastercard®）卡主更可搶機票HK$500優惠代碼及機場快線買一送一優惠。由4月14日至4月18日，每晚9時將開搶共150張機票優惠代碼，用戶成功在活動頁搶得優惠代碼後可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼並以香港、澳門及內地發行之萬事達卡結賬，即享滿HK$1,000 減HK$500優惠。而在4月16日晚上9時，用戶以香港、澳門及內地發行之萬事達卡結賬，即可享指定機場快線單程車票買一送一優惠，名額300套。
預訂連結：https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK&allianceid=3216213&sid=21803504