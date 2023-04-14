消費劵2023｜Trip.com推消費劵旅行優惠 $500機票優惠代碼/機場快線買1送1

由4月14日至4月18日一連五日推出各種旅遊產品的限量優惠代碼，涵蓋機票、酒店、高鐵、火車票及當地體驗產品，更夥拍Mastercard推出HK$500機票優惠代碼及機場快線買1送1優惠。優惠代碼名額有限，先搶先得，搶完即止。

限量機票、酒店及高鐵火車優惠代碼

此外，由4月14日至4月18日每晚9:00，以及4月16日凌晨12:00，網站將合共發布2,100張機票優惠代碼及600張酒店優惠代碼供用戶在活動頁開搶，成功搶得之用戶可於翌日晚上11:59前以該指定優惠代碼預訂酒店或機票產品，即享滿HK$1,000 減HK$200優惠。

此外，200張高鐵火車票優惠代碼（不包括香港機場快線車票及日本 JR Pass）將於4月16日晚上 9:00開搶，用戶輸入指定優惠代碼並以港幣付款即享滿HK$200 減 HK$100優惠。