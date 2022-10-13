消費滿$50即可參加 好運中心聯X TASTE x FRESH新鮮生活「賞你有TASTE估中有獎遊戲」 競猜購物車貨品價值 贏$10,000元超市現金券

好運中心聯乘「TASTE x FRESH 新鮮生活」舉辦「賞你有TASTE估中有獎遊戲」活動，參加者於好運中心內任何商舗以電子貨幣消費滿港幣$50或以上即可參加。

估中購物車貨品 價值 贏萬元超市現金券

昔日百佳超級市場於沙田好運中心服務居民已超過二十年，商場翻新後，TASTE夥拍「FRESH新鮮生活」的第三間聯乘概念超市以全新面貌進駐好運中心，並於9月9日正式開幕！好運中心更聯乘「TASTE x FRESH新鮮生活」舉辦「賞你有TASTE估中有獎遊戲」活動，參加者於好運中心內任何商舗以電子貨幣消費滿港幣$50或以上，到活動網站填妥個人資料，並上傳一張商戶機印發票及已讚好華懋集團商場Chinachem Malls Facebook專頁之截圖後，再猜一猜位於好運中心3/F展覽場地中購物車內的貨品總值；成為最快回覆，且回答的貨品總值最接近答案的一位參加者，即可獲得總值港幣$10,000 TASTE超級市場現金券，切勿錯過！（*活動受條款及細則約束）

「賞你有TASTE估中有獎遊戲」活動詳情

活動日期︰即日起至10月25日（晚上11時59分）

參加方法︰

1. 顧客於活動期間在任何好運中心商舗以電子貨幣消費滿港幣$50或以上，即可參與活動。

2. 於活動網站內填妥個人資料並上傳一張商戶機印發票，及已讚好華懋集團商場Chinachem Malls Facebook專頁之截圖。

3. 猜中於好運中心3/F展覽場地中購物車內的貨品總值，最快而答案最接近的一位參加者，即可獲得TASTE超級市場現金券（總值港幣$10,000）。

獎品︰TASTE 超級市場現金券（總值港幣$10,000）

得獎名額︰1位

得獎結果通知：將於2022年11月2日於 「華懋集團商場Chinachem Malls」 Facebook專頁內公佈，並由專人以電話及電郵方式通知領獎安排。

*活動受條款及細則約束

1. 電子貨幣包括信用卡、易辦事、借記卡/扣賬卡、八達通、八達通O!e Pay、支付寶、微信支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯閃付(Quick Pass)、PPS。

2. 每張發票只可登記參加活動一次