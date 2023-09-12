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2023-09-12 22:57:20

消費獎賞│新都城中心「美食印花賞」+「消費3重賞」送超過$3,000電子禮券

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新都城中心「美食印花賞」+「消費3重賞」送超過$3,000電子禮券

新都城中心「美食印花賞」+「消費3重賞」送超過$3,000電子禮券

MCP新都城中心2期及3期為了迎接秋季的到來，準備了一場不能錯過的購物盛宴。由915日起至1015間，HCOINS會員只須於MCP新都城中心2期及3以電子貨幣消費滿指定金額，經 HCOINS手機APP自助上載消費單據或親臨商場會員專區，成功登記賺取COINS後，即可參加「消費連環賞」，有機會獲贈總值逾HK$3,000商場電子禮券，讓您與親朋好友一同品美餚、盡情享受購物樂趣！

MCP 新都城中心呈獻 「美食印花賞」及「消費3重賞」雙重禮遇

MCP 新都城中心呈獻 「美食印花賞」及「消費3重賞」雙重禮遇

「消費連環賞」 消費賺COINS $3,000電子禮券

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY  匯聚多個時尚品牌及特式美饌，逾300間商戶讓你盡情購物，包括：UNIQLOZARAPana ShopGigaSportsFancl 等一系列品牌，亦有和牛燒肉一郎、Ruby Tuesday、必勝客、丸龜製麵、翠園、添好運、七月烤魚等多間特色食肆，一站式滿足各式各樣的消遣購物需要。為了讓顧客在秋季盡情享受美食和購物的愉悅，特9月中推出「消費連環賞」，當中包括「美食印花賞」「消費3重賞」雙重禮遇，回贈總值高達HK$3,160，消費越多回贈越高讓您享受更全面購物趣！

「消費連環賞」 消費賺COINS 再賺逾三千元電子禮券

「消費連環賞」 消費賺COINS 再賺逾三千元電子禮券

「美食印花賞」多食多賞 賺電子購物禮券

推廣期內，H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「餐飲美食」類別商戶以電子貨幣單一消費滿HK$300，經H‧COINS手機應用程式自助上載消費單據，或親臨MCP CENTRAL L1 會員專區進行登記，成功登記賺取COINS後，並於手機應用程式內MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 頁打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚。集齊3枚電子印花後，即有機會獲贈HK$30 MCP 新都城中心購物電子禮券1張及HK$30 MCP 新都城中心「百貨公司、超市及便利店」類別商戶購物電子禮券1張總值HK$60 電子禮券組合。 (名額共800個，先到先得，換完即止。)

「美食印花賞」多食多賞 賺電子購物禮券 「美食印花賞」多食多賞 賺電子購物禮券

「消費3重賞」賞高達12%電子禮券回贈

推廣期內，HCOINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 以電子貨幣即日消費滿指定金額，並必須於消費當日親臨MCP CENTRAL L1 會員專區進行登記，成功登記賺取COINS後，即可換領指定MCP新都城中心電子禮券組合。(消費3重獎賞名額合共400個，先到先得，換完即止。)

MCP 新都城中心呈獻「消費3重賞」 MCP 新都城中心呈獻「消費3重賞」 「消費3重賞」賞高達12%電子禮券回贈 「消費3重賞」賞高達12%電子禮券回贈

MCP新都城中心2期及3期「消費連環賞」活動詳情

「美食印花賞」

推廣期2023915日至1015日或換完即止

換領電子印花消費日期2023915日至1015

「消費3重賞」

推廣期2023915日至1015日或換完即止

換領時間中午12時至晚上10

換領地點MCP CENTRAL (新都城中心2) L1 會員專區

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