消費獎賞│新都城中心「美食印花賞」+「消費3重賞」送超過$3,000電子禮券

MCP新都城中心2期及3期為了迎接秋季的到來，準備了一場不能錯過的購物盛宴。由9月15日起至10月15日期間，H‧COINS會員只須於MCP新都城中心2期及3期內以電子貨幣消費滿指定金額，經 H‧COINS手機APP自助上載消費單據或親臨商場會員專區，成功登記賺取COINS後，即可參加「消費連環賞」，有機會獲贈總值逾HK$3,000商場電子禮券，讓您與親朋好友一同品嚐美餚、盡情享受購物樂趣！

MCP 新都城中心呈獻 「美食印花賞」及「消費3重賞」雙重禮遇

「消費連環賞」 消費賺 COINS 再 賺 逾 $3,000 電子禮券 MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 匯聚多個時尚品牌及特式美饌，逾300間商戶讓你盡情購物，包括：UNIQLO、ZARA、Pana Shop、GigaSports、Fancl 等一系列品牌，亦有和牛燒肉一郎、Ruby Tuesday、必勝客、丸龜製麵、翠園、添好運、七月烤魚等多間特色食肆，一站式滿足各式各樣的消遣購物需要。為了讓顧客在秋季盡情享受美食和購物的愉悅，特於9月中推出「消費連環賞」，當中包括「美食印花賞」及「消費3重賞」雙重禮遇，回贈總值高達HK$3,160，消費越多回贈越高，讓您享受更全面購物樂趣！

「消費連環賞」 消費賺COINS 再賺逾三千元電子禮券

「美食印花賞」 多食多賞 賺電子購物禮券 推廣期內，H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY「餐飲美食」類別商戶以電子貨幣單一消費滿HK$300，經H‧COINS手機應用程式自助上載消費單據，或親臨MCP CENTRAL L1 會員專區進行登記，成功登記賺取COINS後，並於手機應用程式內MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 頁打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚。集齊3枚電子印花後，即有機會獲贈HK$30 MCP 新都城中心購物電子禮券1張及HK$30 MCP 新都城中心「百貨公司、超市及便利店」類別商戶購物電子禮券1張，總值HK$60 電子禮券組合。 (名額共800個，先到先得，換完即止。)

「消費 3 重賞」賞高達 12% 電子禮券回贈 推廣期內，H‧COINS會員於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 以電子貨幣即日消費滿指定金額，並必須於消費當日親臨MCP CENTRAL L1 會員專區進行登記，成功登記賺取COINS後，即可換領指定MCP新都城中心電子禮券組合。(消費3重獎賞名額合共400個，先到先得，換完即止。)