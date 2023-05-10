消費著數│歐化傢俬「夏日瘋狂大抽獎」 全場傢俬低至半價/逾1,000份獎品即抽即獎

歐化傢俬一年一度夏日傢俬優惠「Summer Sale」正式展開，全場傢俬低至5折，多款歐洲傢俬新貨到港，可前往歐化傢俬陳列室感受及體驗舒適享受！另由即日起推出「夏日瘋狂大抽獎」活動，消費滿指定金額後即抽即獎，送出超過1,000豐富獎品，包括Samsung 55吋電視、Dyson空氣清新機、Dyson風筒、Dyson輕量無線吸塵機、蘋果iPad、Tea Chateau茶囊沖泡機、斯林百蘭床褥及德國電動按摩椅等。
「夏日瘋狂大抽獎」部分獎品
- Samsung LS03B系列The Frame電視(55吋)
- 德國himolla 7978電動彈腳按摩椅
- 斯林百蘭TempSmart 5.0 II床褥(5' x 6'3")
- VINTEC 紅酒櫃VWS050SAA-X (40瓶容量)
- Dyson Purifier Cool二合一甲醛空氣清新機 TP09
- 意大利Musetta全真皮Armchair
- iPad第10代256GB (Wi-Fi +流動網絡)
- Dyson Supersonic風筒HD08
- Dyson Digital Slim Fluffy輕量無線吸塵機
- Tea Chateau Modern品茶囊沖泡機(連茶囊禮盒)
- KEF EGG DUO無線音響系統
- 歐化傢俬$10,000 現金券