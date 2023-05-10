消費著數│歐化傢俬「夏日瘋狂大抽獎」 全場傢俬低至半價/逾1,000份獎品即抽即獎

歐化傢俬一年一度夏日傢俬優惠「Summer Sale」正式展開，全場傢俬低至5折，多款歐洲傢俬新貨到港，可前往歐化傢俬陳列室感受及體驗舒適享受！另由即日起推出「夏日瘋狂大抽獎」活動，消費滿指定金額後即抽即獎，送出超過1,000豐富獎品，包括Samsung 55吋電視、Dyson空氣清新機、Dyson風筒、Dyson輕量無線吸塵機、蘋果iPad、Tea Chateau茶囊沖泡機、斯林百蘭床褥及德國電動按摩椅等。