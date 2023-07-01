消費著數｜百老滙Get Together BROADWAY 買指定產品即送adidas潮流運動用品/SOFINA護膚防曬產品

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「跑友」、「Gym友」、「山友」，這些名稱不但代表一個運動群體，更代表運動人之間的感情。二人同行運動，一同感受熾熱耀眼的陽光，揮灑夏日汗水，才是運動人的生活態度！今個夏天，百老滙電器推出「Get Together Broadway」推廣活動，精選一系列adidas運動裝備迎接仲夏，同時為肌膚注入來自SOFINA的貼身呵護。即日起至11月30日推廣活動期間，只需於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈指定adidas潮流運動用品或SOFINA護膚防曬產品乙份。無論跑步、HIIT、重量訓練、休閒逛街、行山、露營都同樣適合，由初夏到入秋的各項運動和美肌需要都全方位照顧得到，是愛運動人士的必備之物！

SOFINA 夏日皮膚最強後盾

長時間暴露於陽光下，肌膚有可能接觸過多紫外線，令肌膚缺水，提早老化。百老滙精選SOFINA美妝護膚防曬產品，能有效保護肌膚免受紫外線傷害，令肌膚保持水潤亮澤。

PRIMAVISTA 持久控油防曬調色底霜具備SPF50 PA+++ 防曬功能，不同色調可配合不同膚色人士，適合長時間戶外活動時使用。配合使用柔光美肌蜜粉，更可達至抗油持妝功效，同時有柔焦效果修飾毛孔，讓你在運動中保持動人美貌。

要呵護肌膚，潔面同樣重要！SOFINA iP 毛孔淨澈重點洗顔啫喱能有效瓦解毛孔堵塞，去除黑頭，擊退重重油光！你亦可選擇 SOFINA iP 瞬亮碳酸洗顏慕絲，能有效促進肌膚血液循環，保持肌膚水潤不繃緊，令肌膚重現光澤。