消費著數│Deliveroo×DONKI推復活節野餐套裝！送野餐籃+自由組合多款美食

復活節就到，如果這個假期沒計劃出走外地的話，趁有個長週末去野餐似乎也不錯。今次Deliveroo與DON DON DONKI合作，即日起至4月2日期間推出復活節野餐套裝，讓大家在長假期外出野餐，一邊品嚐美酒零食，一邊享受寧靜郊外！
Deliveroo×DONKI推出的復活節野餐套裝，於Deliveroo裡面的DON DON DONKI 尖沙咀、中環、荃灣及全港分店訂購，包復活節野餐籃一個，非常打卡friendly！
多款精選零食復活節野餐套裝
復活節野餐套裝內包含多款精選零食，讓野餐之旅儀式感滿滿，當中包括DONKIBO玉米棒、即食雞胸、蛋糕仔及魚肉腸，有鹹又有甜，輕便又飽肚，是野餐的絕佳選擇。野餐除了零食，飲品酒水當然少不了！Deliveroo提供三款套裝，價錢低至8折，除上述小食供大家選擇外，零食長廊($133.6)包括2款咖啡或茶，小呷一口，享受午後的野餐時光；美酒海岸($172)包括5款日本酒，適合野餐派對，讓快樂時光更盡慶；Pet Pet公園($212.8)包括3款寵物零食，與毛孩一同戶外野餐，讓牠們盡情放電。
顧客可根據以下選項自由組合野餐套裝：
零食長廊
即食雞胸 x 2
DONKIBO玉米棒 x 1
蛋糕仔 x 2
魚肉腸 x 1
小食 x 2
咖啡或茶 x 1
美酒海岸
即食雞胸 x 2
DONKIBO玉米棒 x 1
蛋糕仔 x 2
魚肉腸 x 1
小食 x 2
日本酒
Pet Pet公園
即食雞胸 x 2
DONKIBO玉米棒 x 1
蛋糕仔 x 2
魚肉腸 x 1
小食 x 2
咖啡或茶 x 2
寵物零食 x 3
原文刊登於 Yahoo Food