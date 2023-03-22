消費著數│Deliveroo×DONKI推復活節野餐套裝！送野餐籃+自由組合多款美食

長假期外出野餐，一邊品嚐美酒零食，一邊享受郊外的寧靜。

復活節就到，如果這個假期沒計劃出走外地的話，趁有個長週末去野餐似乎也不錯。今次Deliveroo與DON DON DONKI合作，即日起至4月2日期間推出復活節野餐套裝，讓大家在長假期外出野餐，一邊品嚐美酒零食，一邊享受寧靜郊外！

Deliveroo×DONKI推出的復活節野餐套裝，於Deliveroo裡面的DON DON DONKI 尖沙咀、中環、荃灣及全港分店訂購，包復活節野餐籃一個，非常打卡friendly！