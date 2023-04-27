一連三星期「運動折」回歸 邊買邊賺三重賞 低至18折入手人氣品牌服飾波鞋 掀起盛夏運動熱潮

由5月1日起一連三個星期，杏花新城「運動折」回歸，聯乘場內多個人氣品牌推出低至18折限定運動服飾及用品優惠。

夏天除了為大地帶來雨水，還有汗水！大受歡迎的杏花新城「運動折」由5月1日起一連三個星期載譽歸來，將會聯乘場內多個人氣品牌包括Nike、adidas、New Balance、Puma、Palladium、K-Swiss、SKECHERS、AMERICAN EAGLE等推出低至18折的盛夏限定優惠，讓大家以平價入手多款夏日運動服飾。另外，5月6日及7日，有望代表香港出戰2024巴黎奧運會的香港霹靂舞精英運動員曾子驊B-Boy Think更會親臨杏花新城展示特訓成果，掀起今個夏天運動熱潮！

消費滿$5,000即賞$1,200

MTR Mobile用戶享8倍積分

5月1至5月21日期間，顧客只要於杏花新城運動用品及時裝類別商戶即日累積消費滿港幣$800，即可獲贈港幣$100獎賞(包括港幣$50杏花新城運動用品及時裝電子優惠券1張及港幣$50杏花新城餐飲食肆電子優惠券1張)；消費滿港幣$1,500，即可獲贈港幣$300獎賞(包括港幣$100杏花新城運動用品及時裝電子優惠券2張及港幣$50杏花新城餐飲食肆電子優惠券2張)；消費滿港幣$5,000更可獲得港幣$1,200獎賞(包括港幣$500杏花新城運動用品及時裝電子優惠券2張及港幣$50杏花新城餐飲食肆電子優惠券4 張)，回贈率高達24%。MTR Mobile用戶於場內運動用品及時裝類別商戶消費滿港幣$200或以上更可享8倍MTR分。

指定滙豐信用卡消費

再賺MTR分及餐飲電子優惠券

另外，即日起至6月30日，MTR Mobile登記用戶憑指定滙豐信用卡於杏花新城、綠楊坊、德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS 康城合資格消費滿指定金額，並於同日在指定港鐵商場之滙豐信用卡獎賞專櫃進行登記，即可同時賺取高達215,000 MTR分及港幣$250餐飲電子優惠券，享盡港鐵商場消費優惠。