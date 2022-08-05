三大超市及便利店現金券回贈情報

若暫時毫無頭緒該怎樣使用消費券，購入一些超市或便利店現金券也是的精明選擇之一，可以延長消費券原有期限，用於常用消費品的購物上。各大超市及便利店如惠康、萬寧及7-Eleven現推出各種消費即減優惠，還有現金券額外回贈優惠。

惠康現金券買$2,000贈$240

WeChat Pay及Alipay享精選產品優惠 由即日起至9月1日，於惠康分店購買$1,000現金券即送$50回贈，買$2,000送$120回贈。購買任何現金券即額外送價值$120品牌優惠券，賞上再賞，每人限購$10,000現金券。而即日起至8月31日，於惠康使用WeChat Pay HK或AlipayHK，即享精選產品優惠如購買威露士產品滿$99減$10。

萬寧禮券買$3,000送$200

指定支付工具享高達$278即時扣減優惠 由8月8至31日，於萬寧分店購買$1,000禮券即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200，每人每日限購$3,000禮券。另由8月7至9月30日，於分店和網店以指定支付工具購物滿指定金額，即減高達$278。