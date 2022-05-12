上水廣場初夏祭食買玩 六重優惠連環狂賞

迎接炎炎夏日，不少市民都想尋找室內好去處一次過食買玩，當中Landmark North上水廣場購物感謝祭即將再度強勢回歸，於5月14日至7月3日推出「涼浸浸•初夏祭」活動，不只齊集食買玩，還一共推出六重優惠連環狂賞，與超過85間品牌攜手推出低至1折的激賞優惠。

感謝祭加碼回歸 低至1折購入至潮產品

上水廣場除了推出「皇牌週激筍優惠」，顧客可以用低至1折優惠價購入G2000時尚棒球帽(優惠價港幣$39)和老行家燕窩珍珠潤澤光采面膜(優惠價港幣$6.5)等商品，更有「1折換購賞」。顧客只要以電子貨幣於指定星期六即日消費滿港幣50,000元，可以用1折換購iPhone 13(256GB)、Dyson全新桃紅色風筒及Nintendo Switch等；消費滿港幣18,000元，即可以以1折換購AirPods第三代、Shiseido皇牌免疫力全新肌源補水組合等；消費滿港幣5,000元，即可以1折換購Bruno氣炸鍋及Estee Lauder升級再生基因修護賦活眼霜套裝等。

限量福袋兼多重消費回贈 送出總值逾百萬元禮品優惠券

The Point會員專享多重優惠，即日消費滿指定金額，即送加碼限量福袋，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋及滋味美食福袋，應有盡有。另外為全方位滿足顧客消費慾望，於指定美妝、個人護理及時裝商戶共消費滿指定金額，即賞高達港幣650元商場電子券組合及1小時免費泊車券，消費滿港幣4,000元以上更可享3倍會員積分獎賞；於Point Dollar認受商戶單一消費滿港幣800元及同時使用港幣200元Point Dollar，即可享港幣50元餐飲美食電子券；在感謝祭期間的周六、日及公眾假期，每日最高消費的The Point會員，更可獲贈港幣4,500元商場電子券組合及港幣500元Point Dollar，實行多買多賞。

「涼浸浸初夏園遊會」玩遊戲 贏珍煮丹夏日飲品

初夏祭期間商場2樓將舉辦「涼浸浸初夏園遊會」，特設五大夏日祭典的傳統遊戲挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」。只要即日單一消費滿港幣300元，便可參加遊戲乙次，成功挑戰遊戲即可免費獲贈珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品(包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶)乙杯或其他精美禮品。