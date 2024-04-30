五一勞動節、母親節假期好去處攻略 一站式活動！信和集團大派510杯特飲

各位上班族又有假期了！繼4月初的復活節長假期後，5月1日勞動節又可以放假了，加上母親節將至，大家安排好活動了嗎？適逢「五一黃金周」，旅發局除了舉辦海上煙花表演，本港各大型商場亦推出不同著數優惠，當中包括信和集團旗下尖沙咀中心及帝國中心舉行「Cheers Fiesta」美酒暢飲夜，大派510杯特飲，誓要將全城熾熱氛圍推至最高！

在美景之下，若然有美食相伴就更圓滿了！尖沙咀中心Wooloomooloo Steak House採用落地大玻璃設計令大家身處餐廳內任何一個位置，都可以飽覽維港景色，配上全新晚市套餐，讓大家在欣賞美景的同時，都可以與家人享受到高質素的晚餐體驗！另外，融合花、茶、藝術及東方生活美學主題的SP Sense則推出全線禮品85折優惠，大家不妨為母親送上融合花、茶、藝術的生活美點。

至於，如果想今年母親節嘗試特別一點的菜式兼於充滿異國風情的餐廳打卡，必試中東菜 Bushra，主打中東、北非和地中海的濃厚異國風味料理，包括正宗摩洛哥牛肉塔吉鍋、燉小羊腿伴米粒麵，其中特色冷盤必試鷹嘴豆蓉、巴巴回茄子醬及甜椒醬等醬蓉，配上溫熱的比得包！餐廳更有多款富有阿拉伯色彩的cocktails 及水煙，亦特設打卡露台。餐廳於5月更會有駐場 DJ 及傳統肚皮舞表演助興，與朋友及家人享受異國美食的同時，感受熾熱假日氣氛。

品嚐美食過後，最佳的飯後活動莫過於暢飲一番！尖沙咀中心及帝國中心將於5月1日晚上7時至9時，舉辦「Cheers Fiesta」美酒暢飲夜活動。屆時，歡樂大使將以驚喜造型登場，並於指定時間現身尖東美食里的酒吧餐廳內為顧客敲響慶祝鐘聲(Ring the Bell)，為大家送上一系列精選特飲，全晚將送出510杯特飲！「Cheers Fiesta」將不受風雨天氣影響，務求令大家盡情投入Bar Hopping的樂趣，來一趟品嚐世界美酒之旅！