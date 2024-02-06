免費深圳巴士｜滙豐信用卡新春驚喜！ 3條免費巴士線直達深圳灣口岸 年初八限定！

農曆新年假期不少人都會選擇北上深圳消費購物，滙豐信用卡繼早前推出全城最紅優惠後，今次更於2月17日年初八推出新春驚喜，在當日早上 6 時正至凌晨 12 時正期間，免費請大家乘坐指定巴士前往深圳灣口岸，三條路綫分別由屯門碼頭、屯門市中心、山景邨出發，夠晒方便，讓大家盡情吃喝玩樂！
滙豐信用卡 2月17日限定深圳灣口岸免費巴士詳情
三條由屯門往深圳灣口岸免費巴士路綫如下,每 15 分鐘一班*:
• B3 - 由屯門碼頭往深圳灣口岸
• B3X - 由屯門市中心往深圳灣口岸
• B3A - 由山景邨往深圳灣口岸
*實際班次及開出時間或會因應交通情況或其他因素而作出調整,按巴士公司決定。
滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡消費獎賞
即日起至 2024 年 3 月 31 日，用滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡逢星期五、六、日及香港公眾假期於深圳、澳門，以及其他國内城市消費,即可享有：
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以上優惠更可以同時使用，累積共有超過 15%「獎賞錢」回贈！深圳近日又有多間人氣超市及食肆開張，帶備滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡，無論留港或北上消費，今個龍年齊齊賺個盤滿缽滿！