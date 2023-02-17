全新互動打卡位 日夜「藝」遊山頂廣場 每星期免費換領玩樂套票 $500獎賞盡情食買玩

今個初春，不如來一場說走就走的山頂一日小旅行！山頂可謂俯覽維港景色的最佳地，而恒隆地產旗下的山頂廣場不但食、買、玩一應俱全，作為寵物友善商場，更是Pawfect一日遊的好去處。即日起，兩大特色互動打卡位「幻彩天幕」及「萌寵玩樂『草』梯」全新登陸山頂廣場。除了可與摯愛及毛孩打卡，拍攝出日夜不同景致外，無論是本地居民或者遊客，只要登記成為hello會員，即可免費領取「山頂廣場玩樂套票」，每星期賺取高達港幣$500的指定商戶購物及餐飲電子優惠券，盡情「賞」玩就玩！

新登記hello會員再賞$50商戶電子券

由即日起，只要簡單登記成為hello會員，即可於山頂廣場地下賓客服務台免費換領全新「山頂廣場玩樂套票」，領取價值高達港幣$500的指定商戶購物及餐飲電子優惠券，包括暢玩兩大打卡玩樂主題館「大富翁夢想世界TM」、「Go Museum」。每位會員每星期均可換領套票一次，新登記成為hello會員的顧客，首次於恒隆商場手機應用程式成功登記其合資格交易，更可獲得500 hello積分及高達港幣$50商戶電子券。

