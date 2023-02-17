全新互動打卡位 日夜「藝」遊山頂廣場 每星期免費換領玩樂套票 $500獎賞盡情食買玩

今個初春，不如來一場說走就走的山頂一日小旅行！山頂可謂俯覽維港景色的最佳地，而恒隆地產旗下的山頂廣場不但食、買、玩一應俱全，作為寵物友善商場，更是Pawfect一日遊的好去處。即日起，兩大特色互動打卡位「幻彩天幕」及「萌寵玩樂『草』梯」全新登陸山頂廣場。除了可與摯愛及毛孩打卡，拍攝出日夜不同景致外，無論是本地居民或者遊客，只要登記成為hello會員，即可免費領取「山頂廣場玩樂套票」，每星期賺取高達港幣$500的指定商戶購物及餐飲電子優惠券，盡情「賞」玩就玩！
新登記hello會員再賞$50商戶電子券
由即日起，只要簡單登記成為hello會員，即可於山頂廣場地下賓客服務台免費換領全新「山頂廣場玩樂套票」，領取價值高達港幣$500的指定商戶購物及餐飲電子優惠券，包括暢玩兩大打卡玩樂主題館「大富翁夢想世界TM」、「Go Museum」。每位會員每星期均可換領套票一次，新登記成為hello會員的顧客，首次於恒隆商場手機應用程式成功登記其合資格交易，更可獲得500 hello積分及高達港幣$50商戶電子券。
藝術階梯、幻彩天幕 留下人寵快樂回憶
帶同毛孩到訪山頂廣場逛街購物的同時，記得順道到連接廣場2樓至3樓的「萌寵玩樂『草』梯」打卡放電！總長近5米的階梯化身成一片大自然草原，活潑的柯基犬和性格滑稽的比高犬在草地上自由奔馳，木梯上的可愛小貓蓄勢待發，像要捕捉獵物，像真度極高。藝術階梯配合玻璃天幕引入的陽光，必定能拍出毛孩至「萌」一面。沿樓梯前往3樓「幻彩天幕」，更可與毛孩於漫天燈籠下留下美好回憶。
全息投影4DX特效 沉浸式光影體驗
山頂廣場設有兩大全方位玩樂打卡主題館，其中佔地兩萬平方呎的全球首個「大富翁夢想世界TM」，置身於經典桌遊大富翁的遊戲之中，感受全息投影和4DX體感技術的逼真特效，於電子銀行、金庫、監獄等7大場景刺激冒險，還可以欣賞健力士世界紀錄全球最大的大富翁車子棋子，以及搜羅多款主題紀念品。至於閨密們就可以去到城中最IG-able的打卡主題館之一、主打沉浸式光影體驗的「Go Museum」。場內多個全方位光影藝術裝置，配合夢幻的音樂節拍，塑造出震撼的視覺及聽覺體驗。「Go Museum」更會定期與不同藝術團體合作舉行聯乘展覽，讓參觀者每次入場都有新鮮感。