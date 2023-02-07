全面通關 旅客來港消費勁賞禮 上水廣場大派逾200萬消費回贈

為歡迎旅客到港，即日起至3月31日，入境旅客只需即場成為The Point會員，並出示有效旅遊證件，即可獲得港幣$100零售電子券乙張。另外，即場消費滿指定金額，更可獲贈多款限量福袋，回贈高達港幣$1,500！

香港與內地正式全面通關，為刺激旅客來港消費意欲，新地旗下Landmark North上水廣場即日起推出「來港勁賞禮」活動，帶來4重消費禮遇，勁送逾總值港幣$200萬旅客消費禮遇，包括全場2萬件貨品低至1折激筍價發售、旅客專享購物優惠券及福袋、聯乘銀聯大派1萬份春日見面禮，以及1折換購至潮家品及電子產品，務求讓大家滿載而歸！

銀聯卡用戶消費滿$800回贈$50

而即日起至6月30日期間，上水廣場更聯乘銀聯，推出「春日消費賞見面禮」，送出1萬份旅客專屬禮遇。旅客可優先透過「優計劃」平台預留換領券，並到商場憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼單一消費滿港幣$800，即可獲贈上水廣場港幣$50零售電子券乙張。每日名額有限，先到先得，換完即止。

憑指定消費1折換購人氣電子產品

於2月11日(六)及2月25日(日)，在上水廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可以激筍價換購人氣電子產品。凡單一即日消費滿港幣$60,000，即可以用1折換購iPhone 14 128GB藍色(價值港幣$6,899)或iPad Air 64GB太空灰色WiFi版(價值港幣$4,799)或Ogawa Mysofa(價值港幣$14,800)；凡單一即日消費滿港幣$20,000，即可以1折換購Marshall藍牙耳機(價值港幣$1,599)等。

情人節買禮物必去！ 2萬件貨品低至1折

適逢情人節即將來臨，正在苦思買甚麼禮物？即日起至2月28日，上水廣場聯同場內逾60間商戶，合共逾2萬件美容化妝、時尚飾品、運動用品、餐飲及食品將以優惠價錢發售，部份低至1折必搶價，包括K-Swiss女裝ICON STARTUP休閒鞋(特價港幣$89.9)；BODYCARE冷凍治療膏20ML小枝裝(特價港幣$6.8)；一燒き肉Yakiniku One凡惠顧燒肉定食即可以港幣$1選購牛小扒(50g)乙份。