北角匯 感謝祭推消費券早鳥優惠 低至1折兼送總值過百萬禮品

第二期消費券料於年中發放，各大商場將加推各種優惠進一步刺激消費，當中北角匯率先於即日起至7月份舉行「消費券2022 JETSO WEEKS 感謝祭」，推出近200個優惠，大量貨品以低至半價發售和買一送一等，部分更有「1折瘋搶」優惠，不需港幣$10即可買走夏日必備USB座檯風扇。而想更善用消費券以至抵價錢盡買心頭好，便要留意超市和The Point會員的各大優惠。



「消費券2022 JETSO WEEKS 感謝祭」推出大量低至一折的優惠，The Point會員更有機會贏走iPhone 13 Pro Max等豐富禮品。

一田6折買鹿兒島和牛加韓國超市「至K禮遇」

盡掃日韓美食 有見不少人喜歡日韓美食，北角匯聯乘一田超市和新世界韓國食品超市推出過百個激筍優惠。一田超市於5月25日至6月7日推出低至半價優惠，可低至6折購入鹿兒島和牛及日本女峰士多啤梨等；新世界韓國食品超市適逢北角店一週年慶，由6月1日至7月3日更加推4大「至K禮遇」。其中英文名字含 「KOREAN」其中3個或以上英文字母，即可獲9折優惠券乙張；而The Point會員消費滿港幣$100或以上，更可用優惠價港幣$5換購泡菜乙盒，以更抵價錢將美食帶回家。