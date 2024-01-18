即日起至1月31日 淘寶年貨節「年」環優惠 拍立淘 圖搜同款勁easy 你用過未？ ￥50紅包等你拎 即睇內文！

剛踏入2024年，轉眼之間已經快要到新年！為迎接農曆新年的來臨，淘寶香港推出一年一度的【淘寶年貨節】，以「年」環優惠響頭炮–「淘出一萬種生活」為今年【淘寶年貨節】的主題。由即日起至1月31日，淘寶香港幫各位準備好拜年必備「賀年禮」及最佳「辦年貨」商品，同時亦帶來一系列的購物優惠。如果想賺盡所有優惠，記得要看清楚「淘寶年貨節」的每一項優惠重點！



淘寶年貨節時間表

2024年1月17日晚上8時正至1月31日晚上11時59分



淘寶年貨節優惠重點一覽看

1）官方直降：部分精選活動商品更有官方不少於85折優惠，一件即減。大家唔使東拼西湊，直接享受優惠價購物啦。（2024年1月17日晚上8時正至1月31日晚上11時59分，不可同時使用跨店滿減優惠。）

2）天貓淘寶跨店滿減：在天貓淘寶上的活動商品，每買滿￥200即減￥30。優惠可於淘寶和天貓同時使用，不設上限，買得越多，省下的錢就越多。（2024年1月17日晚上8時正至1月31日晚上11時59分）

3）新人優惠：如果是新註冊淘寶帳戶或首次在淘寶使用中國香港地區的收貨地址下單的用戶，用優惠碼「NEW50」購物，購物滿￥100可減￥50優惠；配送方式選菜鳥官方直運即減￥20運費。換言之，新用戶優惠最高總共可累減￥70。（2024年1月17日晚上8時正至1月31日晚上11時59分）

4）淘寶PLUS升級優惠：凡選購有標示【淘寶PLUS】標籤的商品，只要消費滿￥99，下單時選擇菜鳥官方物流（標準–直運／集運）並填寫香港收貨地址選擇自提，即可享包郵到港。而選購標有【HK本地退】標籤的商品，可享收貨後15天免費本地上門或到指定自提點退貨保障。

5）官方直運最快3日抵港：淘寶購物如選官方菜鳥直運，又快又平，毋須手動合單，下單最快3日到港。 年貨節仲有期間限定直運優惠，使用直運券後，首重低至0元！

6）大件家具專區：購買大件家具一條龍服務，如選擇菜鳥官方集運，下單後可享除蟲、除甲醛、打木架服務低至6折起。加上最新推出上門安裝服務，線上即可預約上門安裝，買家具更放心。

每晚必搶Promo code優惠碼

淘寶香港將於每晚8點正推出限時限量優惠，準時開搶【¥99限量優惠碼】活動，優惠碼數量有限，先領先得，搶完即止。下單須消費滿¥999，便可於付款時使用該優惠碼。（2024年1月17日晚上8時正至1月31日晚上11時59分）

2024淘寶年貨節香港主會場：http://click.world.taobao.com/01mZbhFGpXJ

淘寶尋好物最佳小幫手 圖搜工具「拍立淘」

有沒有試過有樣好喜歡的物件，想買但不知道可以在哪裏買？忘記物件的名稱，輸入關鍵字又未必找到？那麼「拍立淘」就可以幫助各位了！只要於手機淘寶上允許拍照及存取裝置相片，隨時隨地以「拍立淘」功能拍照／或上傳圖片，即可尋找到同款貨品。

邀請朋友首次淘寶下單 齊齊賺取分享獲賞

淘寶推出全新「分享獲賞」優惠，只要成功邀請全新淘寶用戶#成功下單，將可獲得價值¥50的購物紅包作為獎勵，而被推薦的朋友也能享受到¥20的獎賞福利。新年聚會期間與好友分享購物體驗，共同獲取豐厚獎勵。

參與詳情：https://share.world.taobao.com/?siteId=HK&status_bar_transparent=true

淘寶年貨節 精選新年迎春送禮佳品

年年新年都是送差不多的禮，想送禮有新意又有心思，不妨跟隨小編的年貨購買攻略，就能於【淘寶年貨節】用盡優惠，購買各式各樣的賀年禮品。無論是送親戚、朋友、同事，只要選對合適的禮物，才能送得體面、收得開心！