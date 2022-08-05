商場食買玩度過涼夏 激抵優惠情報

夏日炎炎不想外出怕「中暑」，齊集食買玩的各大商場可以說是好去處的不二之選，既可一次過滿足男女老幼，又可以消暑歎冷氣。趁著第二階段的消費券即將於周日起分期發放，立刻一覽以下商場最新優惠，以至筍價入手心水貨品的同時，品嘗佳餚美食和體驗多元化娛樂活動，在暑假期間充充電。

上水廣場「勁賞消費月」

回贈高達港幣$24,000 假日越來越多市民乘搭東鐵到上水一天遊，新地旗下上水廣場因此由即日起至8月31日加碼推出「東鐵下一站 Jetso」，The Point會員憑即日港鐵車程記錄，即享豐富禮遇如消費滿$500即送10倍會員積分及$50零售購物電子優惠券乙張。「盡享消費劵Jetso Rewards」亦重磅回歸，即日起消費滿指定金額，可享逾$21,000的商場電子優惠劵，同時賺積分換Point Dollar，還可以善用各款優惠券，以低至2折優惠買入精選貨品。

港鐵商場「一Click即搶」派千萬優惠

「仲夏狂賞」享高達

港幣$1,600回贈獎賞 港鐵商場率先推「一Click即搶」快閃禮遇，刺激消費意欲。MTR Mobile登記用戶即日起登入MTR Mobile，即有機會獲得$300指定電子優惠券、$500指定時裝商戶電子優惠券及$500指定美容商戶電子優惠券，共32,000份。十二個港鐵商場如德福廣場和青衣城亦攜手推出「仲夏狂賞」優惠，於時裝、視光及美容等類別商戶，消費滿$2,000可獲合共$300電子優惠券；於鐘錶及首飾、電器等類別商戶，消費滿$5,000即可獲贈合共$500電子優惠券，每位最多可獲得各份獎賞兩次。

恒基七大商場

「夏日購物3倍Fun」

送戲飛及COINS

自選心水獎賞 想shopping後再睇戲？恒基7大商場推出的「夏日購物3倍Fun」，正大送6,000張戲院禮券！由８月12日至10月31日，H·COINS會員每累積消費滿$1,000，成功登記發票及相符的電子交易存根，除了額外獲得2,000 COINS，還即可獲戲院禮券乙張，最多可以換取戲院禮券兩次。而這段期間，每消費$1即可兌換1 COIN，即每位合資格的會員每累積消費達$1,000，即至少賺取3,000COINS，更容易儲下足夠COINS以換取心水獎賞和禮品。

ELEMENTS 圓方

「盛夏購物四重賞」

送逾千萬獎賞

享受食買玩休閒一天 ELEMENTS圓方已為ELEMENTS Club會員計劃好假日行程，先以「盛夏購物消費獎賞」於即日起至 31日盡情購物，消費滿$5,000即享價值$2,000指定消費電子禮券，另憑指定消費額可享高達總值$28,000獎賞。加上以合資格之銀聯支付方式消費滿指定金額，更額外享高達$1,200電子禮券，即雙重優惠下合共可獲高達$29,200獎賞。會員及特選「圓方之友」還可善用總值港幣$1,000指定消費餐飲電子禮券，品嘗美饌後，再經2樓的「藝術廣場天橋」前往西九文化區度過悠閒的一天。

朗豪坊即抽即獎

最多200%回贈

過百款美肌好物低至2折優惠 朗豪坊為LP CLUB會員推出了專屬激賞—「朗豪坊200%回贈大抽獎」，會員由即日起至9月4日，以指定電子支付工具單一消費滿$500，即可於應用程式內登記換領抽獎機會乙次，每人最多可換領5次，獎品包括$1,000商場現金禮券和500,000會員積分，各30份，更有多達10,000份其他獎品，人人有份。另外一眾美妝護膚達人可以抓緊LANGHAM BEAUTY「盡情買．免費享」，即日起至8月21日便能以低至2折優惠盡掃夏日美肌好物，購物後別忘記登記參加200%回贈大抽獎，獲取雙重獎賞。

荃灣廣場

「SUMMER消費多重賞」

抽iPhone 13 Pro Max、Dyson吸塵機 想「無痛」入手至潮電子產品，除了以消費券購買，還可以參與荃灣廣場由即日起至8月31日推出的「SUMMER FUN即抽即中賞」。只需消費滿$500就可以參加抽獎乙次，激抽逾30,000份大禮，隨時贏走iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機等獎賞，每位每日最多可參加3次。而即場電子消費滿$3,000即送$100商場電子贈券，滿$7,000即賞總值$250一田及商場電子贈券組合，趁著今個盛夏盡情消費同時賺取以上滿「FUN」獎賞。

HomeSquare

「香港家居折2022」

Alipay及WeChat Pay

專享消費券加碼賞 相信不少人也會趁著消費券，為家裡添置新家品，那HomeSquare於即日起至8月14日舉行的「香港家居折2022」就最適合不過。每週有著不同主題和低至$1及1折的破天荒限定優惠，逾60,000件精選激筍名牌家品，種類涵蓋廚房、客廳、睡房和沐浴間，一應俱全。而HomeSquare獨家優惠限定店—人氣日系傢俬名牌ALOT Living及形日居多款梳化家具也以低至8折發售，保證滿載而歸。另外配合消費券，商場更聯同Alipay及WeChat Pay推出加碼賞，送出電子現金券，其中新客戶的消費折扣更高達50%。

YOHO MALL斥近$800萬加碼推出「盛夏狂賞」，The Point會員消費滿指定金額，即享高達$3,150商場購物贈券。