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消費著數
2022-05-31 04:31:04
日報

四大商場攜手 推購物回贈優惠 雙重獎賞合共高達1300元現金券

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SHOP醒購物狂賞

「SHOP醒購物狂賞」由即日至8月31日舉行，於迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場消費可換商場現金券，下次消費慳更多。

市民於即日起至2022年8月31日，只需於以上四大商場以電子貨幣即日消費滿100元或以上，並憑相關交易的商戶機印發票及電子貨幣交易存根，到消費商場的禮賓部登記，便可憑1元消費換1積分，累積滿指定積分便可換取現金及戲票回贈，而且計劃更設有兩個獎賞換領階段，可將優惠加碼疊高，讓你買得更盡興，兼可欣賞連場好戲。
 

SHOP醒購物狂賞

四大商場現推出「SHOP醒購物狂賞」，購物儲積分，可分2階段換商場現金券。

儲分換高達900元商場現金券 

於活動期內，只需在馬鞍山迎海薈、土瓜灣翔龍灣廣場及大角咀港灣豪庭廣場，在任何一個商場以指定電子貨幣即日累積消費滿500分，即可於消費商場的禮賓部換領50元商場現金券，如累積滿1,000分便可換領額外50元商場現金券。當在單一商場累積儲滿5,000分便會進入第二階段，可以再次換領額外200元商場現金券。於每個商場最高可換取300元現金券，如分別在3個商場都消費滿5,000元，便可賺取高達900元現金券。

SHOP醒購物狂賞

戲迷可到粉嶺逸峯廣場憑消費換領高達400元MCL戲票禮券，可與摯愛免費睇好戲。

換高達400元戲票禮券 免費睇好戲 

喜愛欣賞電影的朋友，則可於活動期內到粉嶺逸峯廣場憑指定即日電子貨幣消費換高達400元的MCL戲票禮券。只需於商場累積滿500分便可換領價值100元MCL戲票禮券；累積滿1,000可再換多一張100元戲票禮。同樣當即日累積滿5,000分便會進入第2階段，可再換領額外價值200元的MCL戲票禮券，讓戲迷可免費欣賞好戲。
在活動期間，分別到四大商場憑即日指定電子貨幣累積消費滿5,000元，即可賺取合共900元商場電子優惠券及400元MCL戲票禮券，優惠總值高達1,300元。

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