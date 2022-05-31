四大商場攜手 推購物回贈優惠 雙重獎賞合共高達1300元現金券

市民於即日起至2022年8月31日，只需於以上四大商場以電子貨幣即日消費滿100元或以上，並憑相關交易的商戶機印發票及電子貨幣交易存根，到消費商場的禮賓部登記，便可憑1元消費換1積分，累積滿指定積分便可換取現金及戲票回贈，而且計劃更設有兩個獎賞換領階段，可將優惠加碼疊高，讓你買得更盡興，兼可欣賞連場好戲。



儲分換高達900元商場現金券 於活動期內，只需在馬鞍山迎海薈、土瓜灣翔龍灣廣場及大角咀港灣豪庭廣場，在任何一個商場以指定電子貨幣即日累積消費滿500分，即可於消費商場的禮賓部換領50元商場現金券，如累積滿1,000分便可換領額外50元商場現金券。當在單一商場累積儲滿5,000分便會進入第二階段，可以再次換領額外200元商場現金券。於每個商場最高可換取300元現金券，如分別在3個商場都消費滿5,000元，便可賺取高達900元現金券。