大專優惠丨AlipayHK夥逾30個校內商戶推校園優惠 總值達$458 快閃2日搶半價食飯

又到開學月，大專生衣、食、住、行樣樣要錢，當然需要慳得就慳。為此AlipayHK宣布聯同8大院校內30間校園飯堂及Cafe、超級市場、電訊公司及兩大Apps平台推出全港首個電子錢包校園專屬優惠，總值高達458港元。此外由即日起至10月20日，只要在校內尋找AlipayHK校園專屬優惠宣傳單張，用《AlipayHK》app掃描宣傳單張上的二維碼，即可領取總值8港元的消費優惠券，App Store或Google Play新用戶更可領高達30港元禮券。是次參與活動的校園商戶包括香港中文大學范克廉樓學生膳堂、香港大學莊月明內食堂、香港科技大學LG7餐廳等30間校園飯堂和Cafe，以及8大院校內所有百佳超級市場，領取優惠券後在合作商戶消費滿40港元即可減4港元，每人最多可享受2次折扣優惠。

若想再食好啲，官方同場加推快閃食飯著數，在9月22日和9月23日中午12點半掃描校內張貼宣傳單張二維碼，鬥快搶走20港元電子禮券！在合作商戶消費滿21港元即可使用。換言之，以21港元的下午茶為例，只需要額外付1港元就可以食到！數量有限，先到先得。

今次AlipayHK大專生優惠不限於校內消費，電話上台同樣有著數。大專生於中國移動4G/5G上台並以AlipayHK繳費，可豁免首月月費及每月18港元行政費，另加送總值150港元AlipayHK繳費禮券及價值200港元的中移動20,000積分。另外，全新登記成為AlipayHK的同學仔，更可額外獲得高達50港元AlipayHK迎新獎賞，萬勿錯過！