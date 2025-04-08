太興App優惠｜靚媽必睇三大超筍優惠 茶木、錦麗產品券低至$1起

香港人生活節奏急速，就連一日三餐都要「快快脆」解決！太興集團推出的「太興App」，一個程式結合外賣自取、外送速遞和網店購物的便利，讓大家以最優惠價享用美食；近日再度推出了茶木、錦麗產品券，超筍優惠更低至$1起！

優惠一：茶木–學生餐券助力DSE考生

又到考試季節！為了支持全港的DSE考生和中小學生，茶木特別推出電子學生餐券。由即日起至6月30日，購買學生餐券可享「買5送1」優惠，一套六張僅售$290（原價$348），平均每張只需$48。歡迎同學仔SHARE使用！