太興App優惠｜靚媽必睇三大超筍優惠 茶木、錦麗產品券低至$1起

香港人生活節奏急速，就連一日三餐都要「快快脆」解決！太興集團推出的「太興App」，一個程式結合外賣自取、外送速遞和網店購物的便利，讓大家以最優惠價享用美食；近日再度推出了茶木、錦麗產品券，超筍優惠更低至$1起！
優惠一：茶木–學生餐券助力DSE考生
又到考試季節！為了支持全港的DSE考生和中小學生，茶木特別推出電子學生餐券。由即日起至6月30日，購買學生餐券可享「買5送1」優惠，一套六張僅售$290（原價$348），平均每張只需$48。歡迎同學仔SHARE使用！
主食可選擇：鹽酥雞排肉燥蓋飯／米粉、鹽酥排骨肉燥蓋飯／米粉、台式烤香腸肉燥蓋飯、紅蔥醬燒豬軟骨肉燥蓋飯／米粉、TeaWood®紅燒牛肉米粉、黑麻油雞翅肉燥蓋飯／米粉、310溏心蛋豆腐肉燥蓋飯、津菜水餃米粉，仲可以免費增量！餐券還包括飲品一杯。
適用於星期一至五上午11時30分至下午5時30分（星期六、日及公眾假期除外），僅限於分店堂食或外賣自取。
*需要出示有效學生證。
*價錢已包主食及指定飲品，免加一，飯、麵增量。
*茶木全線分店使用（又一城及東薈城店除外）
優惠二：茶木–加推$5產品券特別優惠
同時，茶木也推出$5【小青桔黃皮綠茶】產品券（原價$32），即日起至6月30日，堂食凡惠顧任何主食或套餐，即可享用小青桔黃皮綠茶！以茉莉綠茶為基底，搭配新鮮小青桔和檸檬片，口感酸甜清新，絕對是春日解膩必飲！
優惠三：錦麗$1養顏產品劵–太興App會員尊享
春天是最佳美白時機，當然不能忘掉要保養肌膚！錦麗推出健康美顏【紅豆薏米水】（原價$28），由即日起至4月30日，通過「太興App」以$1購買產品券，於錦麗堂食任何主食或套餐的顧客，即可換領一杯。數量有限，售完即止，快來搶購！
立即下載「太興App」，另外把握$350春日至抵優惠！