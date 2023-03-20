富豪雪糕「暫駐」領展街市分享甜蜜滋味 食咗「鮮」講推動惜食文化綠色生活

富豪雪糕可謂港人集體回憶，香甜軟滑的味道能令人暫時將煩惱拋諸腦後。而領展街市近日亦首度聯乘此港人熱愛品牌，由即日起至4月30日舉辦「食咗『鮮』講」活動，希望能為大家的生活添一點甜。部份鮮活街市特設富豪雪糕主題打卡熱點，街坊於街市消費儲電子印花還可換領兩款限定版精品；富豪雪糕車更會於指定日子「駛進」，快閃免費派發獨特口味的雪糕，與廣大市民一同共享甜蜜滋味！展覽車內亦會播放素食達人Elvis Chan的獨家煮食秘方，教大家惜食，自製美味醬料。
消費儲印花換買餸購物必備
「多功能摺疊式手提籃」及「特別版富豪購物車」
領展旗下8個指定街市已搖身一變為富豪雪糕主題街市，街坊們盡情打卡之餘，還可以消費儲電子印花換領特別版主題精品。多功能摺疊式手提籃輕巧實用，於鮮活街市採購新鮮食材時使用就最合適不過；富豪購物車更是配合富豪雪糕的主題格調插圖設計，能完美盛載任何大小物品，既實用又美觀。只需成為全新升級泊食易「Link Up」會員，於指定鮮活街市消費滿$20元或以上，即可換領電子印花乙個，集齊指定數量便可換領。
富豪雪糕車「駛入」街市 星級名廚傳授「獨門祕訣」
說到富豪雪糕車，除了其音樂，白色車身、藍色車頂以及紅色車頭，其顏色鮮明的外觀也非常深入民心。創意版富豪雪糕展覽車將於指定日子「駛進」南昌薈街市、TKO街市及禾輋街市，屆時除了留念合照一番，還可向素食達人Elvis Chan「偷師」。展覽車內會播放Elvis Chan分享的獨家食譜及煮食貼士，教大家如何將食材再運用，減少浪費珍貴資源，創作各種創意醬料。
限時快閃 「全城 Link」「新」「鮮」富豪雪糕
為了進一步推廣惜食文化，傳遞環保信息，富豪雪糕車快閃活動還會善用這些創意醬料，調製出富豪雪糕新口味。只要於活動期間在任何領展街市以電子貨幣單一消費滿$50，憑單據即可換領份以蔬果盛載的特調雪糕或富豪蓮花杯乙杯。Link Up會員在參與活動推廣的街市中展示已洗淨的雪糕杯或膠樽，更可於指定時間及地點換領環保羅勒種子紙乙張，在家中種植香料作烹調用。