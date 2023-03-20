富豪雪糕「暫駐」領展街市分享甜蜜滋味 食咗「鮮」講推動惜食文化綠色生活

富豪雪糕可謂港人集體回憶，香甜軟滑的味道能令人暫時將煩惱拋諸腦後。而領展街市近日亦首度聯乘此港人熱愛品牌，由即日起至4月30日舉辦「食咗『鮮』講」活動，希望能為大家的生活添一點甜。部份鮮活街市特設富豪雪糕主題打卡熱點，街坊於街市消費儲電子印花還可換領兩款限定版精品；富豪雪糕車更會於指定日子「駛進」，快閃免費派發獨特口味的雪糕，與廣大市民一同共享甜蜜滋味！展覽車內亦會播放素食達人Elvis Chan的獨家煮食秘方，教大家惜食，自製美味醬料。

消費儲印花換買餸購物必備

「多功能摺疊式手提籃」及「特別版富豪購物車」

領展旗下8個指定街市已搖身一變為富豪雪糕主題街市，街坊們盡情打卡之餘，還可以消費儲電子印花換領特別版主題精品。多功能摺疊式手提籃輕巧實用，於鮮活街市採購新鮮食材時使用就最合適不過；富豪購物車更是配合富豪雪糕的主題格調插圖設計，能完美盛載任何大小物品，既實用又美觀。只需成為全新升級泊食易「Link Up」會員，於指定鮮活街市消費滿$20元或以上，即可換領電子印花乙個，集齊指定數量便可換領。